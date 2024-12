A Erba scende in campo il 15° Trofeo Gianluca Citterio

Il 2025 è appena cominciato e già si scende in campo grazie a una nuova edizione del Trofeo dedicato a Citterio.

Trofeo Gianluca Citterio per ripartire

Tutto pronto in casa de Le Bocce Erba per dare il via alla 15esima edizione dell’ormai classico Trofeo Gianluca Citterio, dedicato all'indimenticato giovane giocatore scomparso, che si svolgerà al PalaErba dal 2 al 6 gennaio. In questa edizione sono ben tre i tornei in cartellone: due maschili riservati alle categorie Under15 e Under17, a cui si affiancherà per la prima volta anche un quadrangolare tutto "rosa" riservato alla categoria Under 14 femminile. La prima giornata è prevista per giovedì 2 gennaio mentre il gran finale, come da tradizione, lo si vivrà nel giorno dell'Epifania.

Torneo Under15 maschile

Girone A: Le Bocce Erba, Basket Lecco, Cusano Milanino

Girone B: Virtus Cermenate, Morbegno, Caluschese.

Torneo Under17 maschile

Girone A: Le Bocce Erba, Caluschese, Gallarate

Girone B: Virtus Cermenate PGC Cantù, Cusano Milanino.

Torneo Under14 femminile

Girone unico con Metalfar Erba, Comense, Geas Sesto, Caluschese Basket

Il Calendario completo del Torneo 2025

Giovedì 2 gennaio

Ore 10 u14 F Comense-Caluschese

Ore 12 U14 F Erba-Geas

Ore 14 U15 M Lecco-Cusano

Ore 16 U17 M Cusano-Cantù

Ore 18 U15 M Cermenate-Caluschese

Ore 20 U17 M Erba-Caluschese

Venerdì 3 gennaio

Ore 10 u14 F Geas-Caluschese

Ore 12 U14 F Erba-Comense

Ore 14 U15 M Morbegno-perdente prima partita B

Ore 16 U17 M Gallarate-Perdente prima partita A

Ore 18 U15 M Erba-perdente prima partita A

Ore 20 U17 M Cermenate-perdente prima partita B

Sabato 4 gennaio

Ore 10 U15 M Morbegno-vincente prima partita B

Ore 12 U17 M Cermenate-vincente prima partita B

Ore 14 U14 F Erba-Caluschese

Ore 16 U14 F Comense-Geas

Ore 18 U15 M Erba-vincente prima partita A

Ore 20 U17 M Gallarate-vincente prima partita B

Domenica 5 gennaio

Ore 10 SS MESSA in ricordo di Gianluca Citterio e del Pres

Ore 15 Finale 5°-6° posto U17M

Ore17 Finale 5°-5° posto U15 M

Ore 19 finale 3°-4° posto U17 M

Lunedì 6 gennaio

Ore 12 Finale 3°-4° posto U15 M

Ore 14 Finale 1°-2° posto U17 M

Ore 16 Finale 1°-2° posto U15 M