A Erba si è chiuso il 16° Torneo Gianluca Citterio: successi di Varese U13, Desio U15 e Corsico

L’Epifania tutte le feste porta via e lo ha fatto anche quest’anno regalando tanti canestri a Erba, dove è andata in scena la 16esina edizione del Torneo Gianluca Citterio.

Successi al Torneo Citterio

La tradizionale manifestazione voluta e organizzata dalla società locale della Pallacanestro Le Bocce Erba è in ricordo del suo indimenticato giovane cestista scomparso prematuramente. Una cinque giorni intensa e caratterizzata da 22 partite divise in tre categorie maschili Under13, Under15 e per la prima volta anche Senior, un quadrangolare internazionale con due squadre provenienti dalla vicina Svizzera Lugano Under23 e Sav Vacallo. Nel torneo U13 successo per il Varese Basket School, mentre nella categoria U15 ha trionfato l’Aurora Desio, infine tra i Senior vittoria del Corsico che dopo aver superato al termine di due tempi supplementari il Vacallo in semifinale, ieri ha domato anche gli U23 del Lugano in finalissima. Al terzo posto i padroni di casa di Erba.

Tutti i risultati del 16° Torneo Gianluca Citterio

Venerdì 2 gennaio

U13 Calolziocorte-Varese Basket School 42-68, U15 Caluschese-Desio 35-76, U13 Caluschese-Seregno 42-68, U15 Erba-Cantù 56-47

Sabato 3 gennaio

U13 Morbegno-Calolziocorte 53-68, U15 Pescate-Caluschese 92-51, U13 Erba- Caluschese 32-64, Lecco-Cantù 64-46

Domenica 4 gennaio

Ore 10 Santa Messa in ricordo di Gianluca Citterio e del “pres” Testori a seguire U15 Pescate-Desio 65-68, U15 Lecco-Erba 61-38, U13 Morbegno-Seregno 54-83, Senior semifinale Corsico-SAV Vacallo 88-81 d2ts, U13 Erba-Varese Basket School 41-64, Senior semifinale Le Bocce Erba-Lugano Under23 72-77

Lunedì 5 gennaio

Finale 5°-6° posto U13 Le Bocce Erba-Morbegno 57-45, finale 5°-6° posto U15 PGC Cantù-Caluschese 53-26, finale 3°-4° posto U15 Le Bocce Erba-Pescate 58-82, Finalissima U15 Aurora Desio-Basket Lecco 80-49

Martedì 6 gennaio

Finale 3°-4° posto U13 Caluschese-Calolziocorte 80-31, finalissima U13 Basket Seregno-Varese Basket School 60-62, finale 3°-4° posto Senior Le Bocce Erba-Sav Vacallo 86-59, Finalissima Senior Lugano Tigers Under23-Corsico 46-66.

Classifiche finali

Under13: 1° Varese Basket School, 2° Basket Seregno, 3° Caluschese, 4° Calolziocorte, 5° Le Bocce Erba, 6° Morbegno.

Under15: 1° Desio, 2° Lecco, 3° Pescate, 4° Le Bocce Erba, 5° PGC Cantù, 6° Caluschese.

Senior: 1°Corsico, 2° Lugano Tigers U23, 3° Le Bocce Erba, 4° Sav Vacallo.