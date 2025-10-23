A Erba si gioca il 9° Torneo Memorial “Il Pres” Gabriele Testori

A Erba tutto è pronto per scendere in campo e vivere un week-end davvero speciale grazie al nono Torneo minibasket Memorial “Il Pres”.

Un torneo dedicato al “Pres”

Un torneo dedicato ai baby cestisti del minibasket in ricordo di un personaggio davvero speciale e indimenticato per la società locale della CDG Le Bocce. Sabato 25 e domenica 26 ottobre, infatti il club erbese ha organizzato la nona edizione del Torneo di minibasket “Il Pres” Memorial Gabriele Testori, una tradizionale manifestazione voluta come detto per ricordare lo storico presidente del club scomparso nel recente passato. Una due giorni di basket e canestri ma anche sport e divertimento, amicizia, rispetto, spirito di squadra e passione tutti valori cari alla società e al suo indimenticato numero uno Gabriele Testori.

Il programma

Sabato 25 ottobre

Categoria Scoiattoli 2018 ore 14.30 CDG Le Bocce Erba-Virtus Cermenate

Categoria Aquilotti 2016 ore 16 CDG Le Bocce Erba-Pallacanestro Cernobbio, ore 17.30 Pallacanestro Albavilla-Virtus Cermenate.

Domenica 26 ottobre

Categoria Pulcini 2019/20 ore 11 CDG Le Bocce Erba-Virtus Cermenate

Categoria Scoiattoli 2017 ore 15 CDG Le Bocce Erba-Virtus Cermenate

Categoria Aquilotti 2016 ore 16.30 finale 3°-4°posto, ore 18 finale 1°-2° posto.