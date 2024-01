A Erba tutto pronto per il Trofeo Gianluca Citterio

Con i campionati in pausa per le festività ecco che la pallacanestro lariana si prepara a tornare in campo per vivere un appuntamento giovanile diventato tradizionale a cavallo del nuovo anno. La Pallacanestro Le Bocce Erba infatti ha organizzato anche quest'anno il Trofeo Gianluca Citterio arrivato alla sua 14esima edizione e riservato alle categorie maschili Under13 e Unedr17. Due i tornei programmati che si svolgeranno dal 3 al 6 gennaio presso il PalaErba di Erba e che vedranno in lizza sei squadre per ogni categoria divise in due gironi.

Under13

Girone A: Le Bocce Erba, Caluschese, Basket Lecco

Girone B: Basket Seregno, Pescate, Morbegno

Unde17

Girone A: Le Bocce Erba, Calolziocorte, Varedo.

Girone B: Sangiorgese, Gallarate, Caluschese

Questo il calendario delle partite

Mercoledì 3 gennaio

Under13: ore 14 Caluschese-Lecco, ore 18 Pescate-Seregno

Under17: ore 16 Caluschese-Gallarate/Sangiorgese, ore 20 Erba-Calolziocorte

Giovedì 4 gennaio

Under13: ore 14 Morbegno-perdente prima partita, ore 18 Erba-perdente prima partita

Under17: ore 16 Gallarate-perdente prima partita, ore 20 Varedo-perdente prima partita

Venerdì 5 gennaio

Under13: ore 14 Morbegno-vincente prima partita, ore 18 Erba-vincente prima partita

Under17: ore 16 Gallarate-vincente prima partita, ore 20 Varedo-vincente prima partita

Sabato 6 gennaio

Ore 10 Finale 5°-6° posto Under13

Ore 12 Finale 5°-6° posto Under17

Ore 14 Finale 3°-4° posto Under13

Ore 16 Finale 3°-4° posto Under17

Ore 18 Finale 1°-2° posto Under13

Ore 20 Finale 1°-2° posto Under17

Al termine le premiazioni

Per tutte le partite ingresso gratuito