Sesto posto conquistato subito dietro le squadre più forti e meglio attrezzate in termini numerici. Diciannove le squadre partecipanti, trionfo Polha Varese con una ventina di atleti ai blocchi di partenza. Risultato: debutto più che positivo per la Blm Briantea84 Cantù Finp (Federazione Italiana Nuoto Paralimpico) che a Lodi ha esordito ufficialmente in questa nuova stagione sportiva.

A Lodi la Blm Briantea84 Cantù dice la sua: sesti dopo i favoriti nel nuoto

Domenica 13 novembre alla piscina Faustina si è svolta la quarta edizione del Trofeo “Nuota con Noi” in vasca corta (25 metri). I 4 portacolori biancoblù sono stati accompagnati in vasca da Silvia Longoni, tecnico del settore Fisdir di Briantea84 che ha sostituito per l’occasione la titolare di cattedra Ilaria Spadaro, con il supporto a bordo vasca di Elena Pietroni.

"Magrassi si è distinto nei 100 rana, con un miglioramento di tre secondi nel suo tempo - ha commentato Longoni -. Benissimo anche nelle altre gare, si vede che sta crescendo molto. Mascheroni può fare tanto, si è confermato. Sono arrivati migliori risultati in tutte le gare, nonostante alcuni suoi errori tecnici in virate e subacquee. Gatti ha nuotato sui suoi tempi, Frigerio bravo nella rana. Giornata positiva, la manifestazione si è svolta regolarmente. Un ringraziamento ad Elena Pietroni. Bella esperienza!".

I risultati delle gare

Simone Frigerio (100 stile libero S3 3'10"56, 50 rana SB2 1'36"31, 50 dorso S3 1'34"32)

Andrea Gatti (100 stile libero S4 2'36"12, 50 rana SB3 1'20"30, 50 dorso S4 1'15"66)

Riccardo Magrassi (100 rana SB7 1'45"49, 50 dorso S8 45"05, 100 dorso S8 1'39"27)

Nicolò Mascheroni (50 dorso S9 37"80, 50 stile libero S9, 100 stile libero S9 1'15"43)