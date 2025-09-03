A Mariano è pronto il 7° Torneo Memorial Jacopo

Manca davvero poco per un appuntamento molto atteso da tutti gli appassionati del basket giovanile nostrano: il Torneo Memorial Jacopo.

Torneo Memorial Jacopo, settima edizione

L’Associazione “Insieme per Jacopo” ha organizzato il 7° Torneo Memorial Jacopo, manifestazione giovanile dedicata al ricordo del cestista scomparso Jacopo Sartori che andrà in scena nel week-end del 13 e 14 settembre. Un evento sportivo importante patrocinato dalla città di Mariano Comense, dal Comitato Regionale FIP Lombardia, con il patronato di Regione Lombardia e con il supporto del Basket Sant’Ambrogio e della Proloco Mariano Comense. Il Memorial 2025 si svolgerà presso il Palazzetto di Perticato, Via Sant’Antonio da Padova 6 e sarà caratterizzato da due tornei uno per la categoria under 15 Gold maschile con APL Lissone, Basket Seregno, ASA Pallacanestro Cinisello Cucciago Bulls e uno per la categoria under 17 Regionale maschile con Pallacanestro Masters Carate, Basket Sant’Ambrogio Mariano Comense, Basket Cesano Seveso e Asd Gerardiana Basket Monza.

Per tutta la durata del torneo attivi servizio bar e cucina. Per rimanere aggiornati sull’evento ssi può seguire la pagina www.insiemeperjacopo.org.

Questo il calendario del 7° Memorial Jacopo

Sabato 13 settembre

Ore 13.30 Semifinale U17 Mariano-Seveso

Ore 15.30 Semifinale U17 Gerardiana-Masters Carate

Ore 17.30 Semifinale U15 Lissone-Cucciago

Ore 19.30 Semifinale U15 Cinisello-Seregno

Domenica 14 settembre

Ore 9.30 finale 3°-4° posto U17

Ore 11.30 finale 1°-2° posto U17

Ore 16 finale 3°-4° posto U15

Ore 18 finale 1°-2° posto U15

Ore 13.15 Premiazione squadre U17

Ore 14.30 gara 3 punti U17

Ore 15 gara 3 punti U15

ore 19 Premiazione squadre U15