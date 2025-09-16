A Solbiate con Cagno la 19esima edizione di Volley Stars

Torna Volley Stars, una nuova edizione è in programma da venerdì 3 a domenica 5 ottobre a Solbiate con Cagno.

Volley Stars

In casa della Polisportiva Intercomunale si è messa in moto la macchina organizzativa per ospitare la 19esima edizione del Torneo Volley Stars, un appuntamento ormai diventato tradizionale per la pallavolo giovanile nostrana che, anche quest’anno, scenderà in campo a Solbiate con Cagno dal 3 al 5 ottobre 2025 e sarà riservato alle categorie Under 13, Under 14, Under 16 e Under 18. Le iscrizioni sono ancora aperte, per informazione scrivere un’e-mail a pallavolo@polisportivaintrecomunali.it e visitare il sito web www.fipav.como.it.

Il torneo si svolgerà sui campi di Solbiate con Cagno presso il Palasport di Via Brella 15, la Palestra Rodero delle Scuole Elementari di Rodero e la Palestra Scuole elementari di Valmorea in via Roma 546. Al termine delle gare, domenica 5 si svolgeranno le premiazioni.