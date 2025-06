A Villa Guardia tutto pronto per la grande Festa del Basket

Tutto pronto a Villa Guardia per la grande Festa del Basket che andrà in scena domani, sabato 14 giugno, presso la palestra di via Tevere.

Festa del Basket

Un appuntamento tradizionale per la società lariana che lo celebrerà con i suo tesserati ma non solo visto che sono in cartellone tanti eventi divertenti e interessanti. La Festa del basket si aprirà infatti con un Open day giovanile davvero speciale visto che sarà il primo atto del nuovo polo congiunto creato dalla collaborazione tra GS Villa Guardia, Basket Olgiate Comasco e Kaire Sport Lurate Caccivio. In programma dalle 16.30 alle 18 una serie di allenamenti aperti per tutte le ragazze nate dal 2011 al 2014 che volessero provare gratuitamente a giocare a pallacanestro. Per informazioni a riguardo contattare il 348-3000410. Nel corso della giornata poi si svolgerà anche il Torneo di Basket 5vs5 misto riservato alle ragazze dall’Under15 femminile alla prima squadra e ai ragazzi dall’Under13 maschile alla prima squadra. Per informazioni e iscrizioni al torneo: 348-2490033. Inoltre, la società GS Villa Guardia premierà gli MVP stagionali delle sue squadre senior maschili e femminili votati dai tifosi durante i rispettivi campionati regionali di Divisione Regionale 2 e Serie C donne.