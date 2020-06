Acf Como cosa manca di più alle calciatrici? Il gruppo, giocare a pallone ma anche… Cantare

Acf Como simpatico sondaggio promosso nel settore giovanile del club femminile.

Acf Como il calcio giocato manca ma anche l’aria del campo e lo spirito dello spogliatoio

Simpatico e interessante sondaggio quello proposto dall’ACF Como all’interno del suo settore giovanile femminile in questo momento in cui l’attività è stata sospesa per l’emergenza coronavirus. Cosa manca di più alle calciatrici lariane dalle Pulcine alle Esordienti, dalle Giovanissime senza dimenticare i loro mr? Domanda scontata e facile che ha avuto tante risposte: le più gettonate il gruppo, lo spogliatoio prima e dopo la partita quando si può cantare sotto la doccia festeggiando una vittoria o consolandosi anche per una sconfitta.

Ecco allora qualcuna di queste simpatiche risposte dalla cantera ACF Como.

Noemi Mauro attaccante Esordienti: “Cosa mi manca del calcio? Gli allenamenti, le partite, le compagne di squadra, le urla del mister il tifo dei genitori, lo spogliatoio.. in poche parole mi manca tutto”.

Margherita Rigamonti portiere Pulcine: “Mi manca l’emozione di indossare la maglia ufficiale delle partite.. anche quando ero in panchina era bello si chiacchierava e si faceva il tifo per le compagne.. Mi mancano tutte”

Gaia Stefanoni attaccante Giovanissime regionali: ” Del calcio mi manca tutto. le mie compagne, le risate, gli abbracci, la sensazione di quando si entrava in campo, il pre partita il post partita, lo spogliatoio, le esultanze dopo un goal decisivo o dopo una vittoria sofferta”.

Mr Giada Olliviero allenatore Esordienti: “Mi manca pensare agli allenamenti e alle partite. Mi manca gioire, urlare e inca.. rmi. Mi mancano gli applausi e i sorrisi. Mi manca il senso di gruppo, di appartenenza e di squadra”

Rebecca Ricci centrocampista Esordienti: “Del calcio mi mancano il brivido di scendere in campo accompagnata dagli applausi, i canti sotto la doccia dopo ogni allenamento e ogni partita anche se si perde. L’emozione di avere una maglia con il proprio numero e lo stemma della propria squadra e soprattutto mi mancano le mie compagne”.

Noemi Smorgon centrocampista Esordienti 2007. “Mi mancano la fatica degli allenamenti, l’esultanza dopo un goal, l’abbraccio delle mie compagne, i festeggiamenti dopo una vittoria e la delusione dopo una sconfitta. Tutte emozioni che solo il calcio mi regala e ora mi mancano da morire”

Alessia Fusari difensore Giovanissime 2005: “A me del calcio manca tutto dagli allenamenti alle partite ma la cosa che mi manca di più è il gruppo”.

Sofia Cassa centrocampista Esordienti 2007: “Del calcio mi manca tutto ma in modo particolare il brivido che mi percorre lungo la schiena quando entriamo tutte insieme in campo prima della partita. Mi manca allenarmi e cantare sotto la doccia finito l’allenamento”.

Giorgia Melluso portiere Giovanissime 2006: “Del calcio mi manca stare con le mie compagne, allenarmi, abbracciarle, vederle e passare bei momenti con loro”

Cristina Merazzi difensore Pulcine: “Il calcio mi manca tantissimo, mi manca giocare le partite, la sensazione prima di entrare in campo sapendo che ce la metterò tutta per giocare bene e divertirmi con le mie compagne. Mi manca prepararmi per andare agli allenamenti e andare al campo perché giocare e allenarsi in giardino non è come stare con il gruppo insieme ci divertiamo, ridiamo e impariamo”.

Mr Veronica Di Martino allenatore dei portieri: “Mi manca l’odore dell’erba, il suono del fischietto, quella strana sensazione nel sentire il vocio che da sottile diventa sempre più riconoscibile man mano che ti avvicini. Durante la corsa al campo mi manca il ricordare a me stessa la motivazione per la quale ci corro. E di qualsiasi cosa fossero fatte le mie giornate mi mancano le loro risate alle mie battute in lingua straniera”

Benedetta Milani difensore Esordienti 2007: “Del calcio mi manca sentirmi parte di una squadra forte e unita sia ne gioco che nell’amicizia. Mi manca l’unione che si crea nell’esultanza quando si vince e nella delusione quando si perde”.

Giulia Rampoldi attaccante Pulcine: ” Mi manca tutto. Mi mancano le mie compagne, mi mancano le partite giocate con grinta, e segnare. Mi manca tirare una cannonata in porta e mi manca cantare nello spogliatoio con le mie compagne”

Valentina Sabbatino, attaccante Pulcine: ” Del calcio mi mancano le corse a prendere il pulmino per andare agli allenamenti. mi manca andare alle partite con grinta e segnare, cantare negli spogliatoi e vedere le mie compagne. Insomma mi sento vuota senza il calcio”.