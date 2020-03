Acf Como il campionato di serie C si ferma fino al 15 marzo

Acf Como sospeso anche il calcio femminile per l’emergenza.

Acf Como rinviate le gare valide per la 6ª e la 7ª giornata di ritorno

L’emergenza coronavirus non risparmia neppure il calcio femminile e costringe lo stop forzato anche l’ACF Como. Il club lariano dopo aver rinviato la semifinale d’andata di Coppa Italia con Brescia e il big match di settimana scorsa in casa contro il Real Meda ora dovrà fermarsi ulteriormente fino al 15 marzo non giocando almeno altre due gare di campionato quella valida per il 6° turno di ritorno e prevista per domenica 8 marzo a Torino e quella del 7° turno di domenica 15 marzo in casa contro l’Alessandria. Il team lariano potrebbe ritornare in campo domenica 22 marzo per Voluntas Osio-ACF ma ad oggi è doveroso usare il condizionale.

Il comunicato del Dipartimento Calcio Femminile

“L’emergenza Coronavirus e le recenti disposizioni contenute del Dpcm del 4 marzo 2020, hanno indotto il Dipartimento Calcio Femminile a sospendere il campionato per due turni, con l’intento di tutelare la salute di tutti i soggetti coinvolti, in primis le calciatrici, così come di garantire la regolarità della Stagione Sportiva. Pertanto tutte le gare valide per la 6ª e 7ª giornata di ritorno dei gironi A, B e D e per la 4ª e la 5ª giornata di ritorno del girone C sono rinviate a data da destinarsi. Il Dipartimento Calcio Femminile comunicherà a breve la nuova calendarizzazione dell’attività”.

Classifica girone A

Como 45; Real Meda 39; Biellese 38; Azalee 35; Campomorone Lady, Torino 34; Speranza Agrate 33; Pinerolo 27; Canelli 25; Voluntas Osio 14; Juventus Torino 12; Alessandria 7; Academy Parma 4; Caprera 1.

TORNA ALLA HOME E GUARDA TUTTE LE ALTRE NOTIZIE IN MENU