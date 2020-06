ACF Como “La B il premio meritato per squadra e società che punta ancora in alto”

ACF Como a tu per tu con Mr Pablo Wergifker condottiero del team lariano appena promosso.

ACF Como “Il nostro segreto? Gruppo, staff e ambiente tutti uniti verso l’obiettivo”

Ora sì che può esplodere la festa nello spogliatoio dell’ACF Como: la serie B è realtà. Un obiettivo inseguito fin dall’inizio della stagione 2019/20 che poi dopo la sospensione del campionato per il coronavirus era diventato non più sicuro ed invece si è trasformato in certezza pochi giorni fa con l’ufficialità della promozione. Per la gioia di tutta la squadra, della società del presidente Stefano Verga e per il mr argentino Pablo Wergifker, il condottiero della cavalcata azzurra nella serie cadetta.

“Sono davvero contento – dice il mr – perché abbiamo centrato il nostro obiettivo. Confesso che avrei preferito conquistare la promozione sul campo ma va bene così perché sono convinto che se il campionato fosse finito saremmo arrivati al traguardo sicuramente. perchè le ragazze erano lanciate e avevano una cosa sola in testa: andare in serie B”.

Mr Pablo ripercorre la stagione lui che con il suo vice Daniel Stremiz sono subentrati alla quarta giornata a Elio Garavaglia.

“La squadra è sempre stata in testa: è partita bene con il mio predecessore Garavaglia poi quando siamo subentrati con il mio staff abbiamo continuato il lavoro trovando una squadra forte e molto competitiva. Un mix di giocatrici esperte come Elena Cascarano o Giulia Rizzon ma anche tante giovani di talento che ci hanno dato una grande mano durante tutta la stagione come l’attaccante classe 1999 Giorgia Pellegrinelli la nostra capocannoniere o la baby 2002 Claudia Roventi che entrando dalla panchina ha segnato tante reti pesanti e decisive”.

Un cocktail esplosivo che ha premesso questa cavalcata vincente anche perché ma è stato mixato bene. Anche il manico tecnico ha fatto la sua parte. “Sono sincero e dico che mi sono divertito ed è stato bello andare sempre al campo perché vedevo una squadra vogliosa e focalizzata sull’obiettivo, sempre motivata con uno staff unito e coeso ma soprattutto con una società importante che non ci ha mai fatto mancare nulla e ci ha permesso di lavorare il meglio possibile. Il segreto di questo successo è proprio la coesione e l’unione d’intenti tra squadra, staff e club”.

Anche i numeri dicono che la promozione dell’Acf è stata il giusto premio e la conseguenza di un vero dominio: 15 vittorie sole due sconfitte, 84 reti segnate solo 10 subite. Quanto hai capito che eravate sulla strada giusta per la B?

“Innanzitutto dico che le due sconfitte sono state due episodi. Penso che ho capito e mi sono detto ce la possiamo proprio fare dopo la sosta di Natale quando siamo tornati in campo e abbiamo vinto il 5 gennaio il big match contro la Biellese seconda in classifica sul suo campo per 4-1. Una prova di forza della mia squadra che ha giocato con grande concentrazione e determinazione. Negli occhi delle ragazze ho visto la voglia di vincere e arrivare al traguardo”.

Così è stato e ora la B è realtà. In società si è già cominciato a preparare il futuro nella nuova categoria?

“Ci troveremo con la società settimana prossima per fare il punto della situazione e pensare alla B. Sono convinto che questa squadra è già buona e con qualche innesto di elementi di categoria potrà fare molto bene anche in B. Ma soprattutto sono sicuro che questa società ha voglia di fare la B non solo per partecipare ma per essere subito protagonista. Proprio come me”.

Già perché MR Pablo a passo di tango è già pronto per una nuova sfida.

“Sono sincero sono un competitivo non mi piace perdere e amo vincere, lavoro sul camp ogni giorno per questo. E non vedo l’ora di tornare in campo per una nuova sfida”.

Classifica girone A aggiornata al 17° turno e definitiva

Como 45; Real Meda 39; Biellese 38; Azalee 35; Campomorone Lady, Torino 34; Speranza Agrate 33; Pinerolo 27; Canelli 25; Voluntas Osio 14; Juventus Torino 12; Alessandria 7; Academy Parma 4; Caprera 1.