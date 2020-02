Acf Como la capolista lariana ospita domenica 9 l’Academy Parma 

Acf Como verso il 16° turno di serie C femminile.

Acf Como il match si gioca al Toto Caimi di Vighizzolo alle ore 14.30

Dopo la parentesi positiva della Coppa Italia l’ACF Como torna a giocare in campionato. Messa in cassaforte la qualificazione per le semifinali di Coppa Italia il team lariano da capolista si prepara a scendere in campo per il 16* turno del campionato di serie C femminile che la vedrà domenica 9 ospitare l’Academy Parma (ore 14.30) al Toto Caimi di Vighizzolo per continuare la sua striscia vincente in vetta.

Programma del 16° turno, 3° ritorno, girone A campionato serie C

Domenica 9 febbraio ore 14.30 Acf-Academy Parma, Alessandria-Osio, Azalee-Torino, Biellese-Canelli, Campomorone Lady-Meda, Pinerolo-Caprera, Speranza Agrate-Juventus Torino.

Classifica girone A

Como 39; Real Meda 36; Biellese, 32; Torino, Campomorone Lady31; Speranza Agrate 30; Azalee 29; Pinerolo 24; Canelli 22; Voluntas Osio 11; Juventus Torino 9; Alessandria 7; Academy Parma 4; Caprera 1.



TORNA ALLA HOME E GUARDA TUTTE LE ALTRE NOTIZIE IN MENU