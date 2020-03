ACF Como la squadra lariana ancora stop a casa in serie C

ACF Como anche il calcio femminile non può scendere in campo.

ACF Como le azzurre capoliste hanno già salato tre gare e ne salteranno altre in attesa di comunicazioni

Anche il calcio femminile e l’Acf Como devono prolungare il loro stop forzato per l’emergenza del coronavirus sul territorio nazionale. La squadra lariana capolista nel girone A non gioca una partita ufficiale da oltre un mese dal 16 febbraio scorso quando vinse in trasferta sul campo del fanalino Caprera per 10-0 Da allora le azzurre hanno dovuto rinviare l’andata della semifinale di Coppa Italia di serie C a Brescia ma anche tre turni di campionato: il big match contro Meda, la trasferta ospite del Torino e la sfida casalinga con Alessandria. Sicuramente salteranno le prossime sfide in calendario del 22 marzo con Osio e del 29 marzo con le Azalee ma a forte rischio anche il resto del cartellone da qui alla fine della stagione regolare fissata per il 10 maggio. In casa ACF si resta in attesa di nuove indicazioni dalla federazione e dalle autorità ma restano grandi dubbi sul proseguimento della stagione e ovviamente anche sulla disputa della gara di ritorno di Coppa Italia prevista per 11 aprile con il Brescia in casa.

Ultima partita giocata dall’ACF

17° turno domenica 16 febbraio Caprera-Como 0-10

Partite di campionato già rinviate

18° turno domenica 1 marzo Como-Real Meda

19° turno domenica 8 marzo Torino-Como

20° turno domenica 15 marzo Como-Alessandria

Partite di campionato da rinviare e a rischio rinvio

21° turno domenica 22 marzo Osio-Como

22° turno domenica 29 marzo Como-Azalee

23° turno domenica 5 aprile Campomorone Lady- Como

24° turno domenica 19 aprile Speranza Agrate-Como

25° turno domenica 3 maggio Como-Biellese

20° turno domenica 10 maggio Pinerolo-Como

Classifica girone A aggiornata al 17° turno

Como 45; Real Meda 39; Biellese 38; Azalee 35; Campomorone Lady, Torino 34; Speranza Agrate 33; Pinerolo 27; Canelli 25; Voluntas Osio 14; Juventus Torino 12; Alessandria 7; Academy Parma 4; Caprera 1.

