Acf Como le azzurre sfidano il Canelli nei quarti di finale

Acf Como Coppa italia di serie C femminile.

Acf Como gara secca in trasferta domenica 2 febbraio

Si ferma il campionato di serie C femminile per lasciare spazio ai quarti di finale che vedranno in campo anche l’Acf Como capolista del girone A. Il team lariano infatti dopo aver superato negli ottavi di finale la Ludos Palermo per 3-0, domenica 2 febbraio nei quarti sarà impegnata sul campo della Canelli (ore 14.30) già battuta due volte quest’anno in campionato. Nel match d’esordio in casa le lariane si erano imposte per 4-1 mentre nella gara di ritorno colpo corsaro addirittura per 6-0. Acf quindi che guarda con ottimismo a questo impegno di coppa con l’obiettivo di qualificarsi per la doppia semifinale dove incrocerebbe la vincente dalla sfida Vicenza-Brescia

Semifinali in programma: andata il 23 febbraio, ritorno l’11 aprile. La finalissima a Firenze il 7 giugno.

Programma dei quarti di finale

Domenica 2 febbraio ore 14.30 Canelli-Como, Vicenza-Brescia, Riccione-Pontedera, Res Women-Salento Women.

