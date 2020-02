Acf Como le lariane rinviano semifinale di coppa e campionato

Acf Como si ferma anche il calcio femminile.

Acf Como salta il big match di domenica contro il Real Meda

Anche il calcio femminile e l’Acf Como è stato fermato dall’emergenza coronavirus. Domenica scorsa (23 febbraio) è infatti stata rinviata l’andata delle semifinali di Coppa Italia di C che avrebbe visto le azzurre lariane impegnate a Brescia alle 14.30. Ricordiamo che la gara di ritorno si disputerà in terra comasca sabato 11 aprile alle ore 15. La vincente se la vedrà in finale contro la vincete della’altra semifinale tra Res Roma Women e Pontedera. Ora però è sorpasso anche il campionato di serie C che domenica 1 marzo ha in programma il 18° turno stagionale. L’ACF avrebbe dovuto giocare in casa il big match d’alta quota contro il Real Meda seconda forza del torneo. Ma come detto anche il calcio femminile come tutti gli altri sport in questa weekend si ferma.

Classifica girone A

Como 45; Real Meda 39; Biellese 38; Azalee 35; Campomorone Lady, Torino 34; Speranza Agrate 33; Pinerolo 27; Canelli 25; Voluntas Osio 14; Juventus Torino 12; Alessandria 7; Academy Parma 4; Caprera 1.

Programma del 18° turno, 3° ritorno, girone A rinviato nel campionato serie C

Domenica 1 marzo Acf-Real Meda, Campomorone Lady-Alessandria, Biellese-Parma, Azalee-Osio, Juventus-Caprera, Pinerolo-Torino, Speranza Agrate-Canelli.

