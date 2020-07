Acf Como Open night del calcio femminile sabato 18 luglio ad Appiano

Acf Como incontro importante per il club lariano aperto a tutte le ragazze.

Acf Como la società azzurra illustrerà il nuovo progetto del settore giovanile 2020/21

L’ACF Como guarda avanti e sta già preparando la nuova stagione sportiva 2020/21 che la vedrà in campo non solo con la prima squadra in serie B ma anche con il suo florido settore giovanile. Ecco perchè a questo proposito sabato 18 luglio alle ore 19 presso il Centro Sportivo di Appiano Gentile in viale dello Sport il club lariano del presidente Verga organizzerà l’Open Night del calcio femminile, un incontro aperto durante il quale si svolgerà la presentazione del nuovo progetto che coinvolgerà il settore giovanile nella prossima stagione 2020/21. La serata è aperta alle giocatrici già dell’ACF ma anche a tutte le ragazze interessate a conoscere meglio il mondo del cacio femminile e la società azzurra. Per eventuali informazioni le interessate possono contattare tel. 3348445977 (Gianni) o tel 3471351959 (Italo).