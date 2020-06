Acf Como ora è ufficiale è promozione in serie B!

Acf Como la notizia tanto attesa è arrivata al club lariano di calcio femminile.

Acf Como il giusto premio per il team biancoazzurro che ha dominato il girone di serie C fino allo stop forzato

Ora è ufficiale: l’ACF Como è promossa in serie B. Può urlarlo finalmente la società lariana dopo che aveva dovuto fermarsi da metà febbraio per l’emergenza del coronavirus quando era capolista nel girone A. Il campionato si era stoppato dal 16 febbraio scorso quando l’ACF vinse in trasferta sul campo del fanalino Caprera per 10-0. Da allora le azzurre si sono viste sospese tra la speranza di ritornare in campo, il rischio dell’annullamento del campionato ma anche l’idea di una cristallizzazione della classifica con la promozione. Così è stato e l’ACF può finalmente urlare: Serie B! Una promozione progettata e meritata con un campionato giocato da protagonista sul campo. Soddisfazione palpabile nelle prime parole rilasciate dal quartier genarle del club: “Ora è ufficiale: serie B. C’è grande entusiasmo da parte delle ragazze e di tutto lo staff. Questo risultato ripaga il lavoro e i sacrifici fatti nonché la frustrazione e le incertezze causate dalla pandemia di covid19”. La serie B è la prima tappa dell’ambizioso progetto dell’ACF Como che non ha mai nascosto di volere puntare ancora più in alto.

Classifica girone A aggiornata al 17° turno e definitiva

Como 45; Real Meda 39; Biellese 38; Azalee 35; Campomorone Lady, Torino 34; Speranza Agrate 33; Pinerolo 27; Canelli 25; Voluntas Osio 14; Juventus Torino 12; Alessandria 7; Academy Parma 4; Caprera 1.