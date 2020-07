Acf Como rimandato al 25 luglio l’Open Night del calcio femminile

Acf Como il club lariano comunica di dover posticipare l’atteso evento programmata per domani sabato 18.

Ultima ora in casa dell’Acf Como. Il club lariano a causa del protrarsi dei lavori di manutenzione e sanificazione del centro sportivo di Appiano Gentile comunica di dover rimandare l’open night del calcio femminile previsto in un primo momento per domani 18 luglio a sabato 25 luglio alle ore 19. Una serata in cui la società del presidente Verga illustrerà i programmi tecnici per il suo settore giovanile 2020/21. Un evento a cui sono inviate a partecipare non solo le atlete del club lariano ma anche tutte le ragazze che volessero conoscere o entrare nel mondo dell’Acf Como.