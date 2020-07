Acf Como sabato 25 luglio Open night del calcio femminile ad Appiano Gentile

Acf Como tutto pronto per il grande appuntamento del club lariano.

Tutto pronto in casa dell’ACF Como per l’Open night di calcio femminile che è in programma per domani sera, sabato 25 luglio, alle ore 19, presso il centro Sportivo di Appiano gemtile. Durante la serata la dirigenza lariana presenterà il progetto per il settore giovanile per la prossima stagione sportiva 2020/21. Nell’occasione saranno anche aperte le iscrizioni per le ragazze. La serata è aperta a tutte le giocatrici già tesserate per l’ACF ma anche a tutte le ragazze interessate a conoscere meglio e da vicino il mondo del club lariano neopromosso in serie B. Per informazioni è possibile contattare i responsabili al tel 3348445977 (Gianni) o tel 3471351959 (Italo). Al termine dell’Open night seguirà un rinfresco per tutti i partecipanti.