Acf Como testacoda per le lariane contro Caprera

Acf Como verso il 16° turno serie C femminile.

Acf Como intanto la semifinale di Coppa Italia con Brescia si giocherà il 23 febbraio e 11 aprile

Si prepara a tornare in campo l’ACF Como per il 16° turno del campionato di serie C femminile che domenica 16 la vedrà protagonista del testacoda contro Caprera già battuta all’andata con un secco 11-0. Pura formalità quindi per le azzurre che dovrebbero difendere il loro primato solitario senza problemi.

Le date delle semifinali di Coppa Italia

Intanto è stato effettuato, nella sede del Dipartimento Calcio Femminile della Lega Nazionale Dilettanti, l’ordine delle semifinali di Coppa Italia Serie C. All’andata l’ACF sfiderà il Brescia in trasferta domenica 23 febbraio alle 14.30, mentre la gara di ritorno si disputerà in terra comasca sabato 11 aprile alle ore 15 La vincente se la vedrà in finale contro la vincete della’altra semifinale tra Res Roma Women e Pontedera. Nel regolamento è previsto che, per le gare di andata e ritorno delle due semifinali, le reti segnate fuori casa valgano doppio; in caso di parità nel numero complessivo di gol realizzati, anche di quelle in trasferta, si provvederà direttamente ai calci di rigore.

Programma del 16° turno, 3° ritorno, girone A campionato serie C

Domenica 16 febbraio ore 14.30: Parma-Azalee, Canelli-Pinerolo, Caprera-Acf, Juventus-Biellese, Meda-Alessandria, Torino-Campomorone Lady, Osio-Agrate.

Classifica girone A

Como 42; Real Meda 36; Biellese 35; Campomorone Lady 34; Azalee 32; Torino 31; Speranza Agrate 30; Pinerolo 27; Canelli 22; Voluntas Osio 14; Juventus Torino 12; Alessandria 7; Academy Parma 4; Caprera 1.

