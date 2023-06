Acqua S.Bernando Cantù sconfitta a Pistoia: sarà decisiva gara 5

Acqua S.Bernardo Cantù sconfitta a Pistoia: dopo il ko della scorsa giornata, sabato 3 giugno, sarà decisiva gara 5.

Acqua S.Bernardo Cantù fermata a Pistoia

Per l’Acqua S.Bernardo Cantù tutto da rifare: la sconfitta in casa della Giorgio Tesi Group Pistoia è arrivata per soli tre punti, dopo aver visto vanificata la possibilità di agganciare l'overtime, e fa male. Punteggio finale 80-77. E per l’accesso alla finalissima il verdetto arriverà da gara 5.

Il tabellino

GTG Pistoia: Pollone 3, Copeland 10, Varnado 24, Wheatle 16, Magro 8; Della Rosa 9, Del Chiaro 8, Benetti, Saccaggi 2. N.e.: Allinei, Farinon. All.: Brienza

Acqua S.Bernardo Cantù: Logan 23, Bucarelli 7, Nikolic 20, Da Ros 4, Hunt 4; Stefanelli 7, Severini, Baldi Rossi 12. N.e.: Berdini, Morgillo. All.: Sacchetti

Arbitri: Caforio, Gagliardi, Cappello

Parziali: 25-15, 21-22, 12-15, 22-25.

Martedì 6 giugno match fondamentale: dentro o fuori

Acqua S.Bernardo Cantù di nuovo in campo martedì 6 giugno, alle 20.45 nel palazzetto a Casale Monferrato. Dentro o fuori: passaggio decisivo per la Pallacanestro Cantù per continuare a sognare la promozione.