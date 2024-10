Acqua S.Bernardo, aggiornamento sull’infortunio di Rossi

Nella giornata di ieri, lunedì 7 ottobre, Filippo Baldi Rossi è stato sottoposto a una nuova valutazione da parte dello staff medico e dal dottor Marco Camagni.

Il quadro di Rossi

Acqua S.Bernardo Pallacanestro Cantù comunica aggiorna in merito all’infortunio di Baldi Rossi: venerdì scorso aveva subìto un trauma distorsivo in iperestensione al ginocchio sinistro, con interessamento anche del comparto mediale. La visita ha confermato i risultati della risonanza magnetica effettuata il giorno stesso dell'infortunio, escludendo danni alle strutture legamentose. La tempistica per distorsioni di questo tipo prevede un periodo di stop per un minimo di due settimane e pone quindi come obiettivo il rientro in squadra del giocatore nella settimana che precederà la trasferta di Livorno.

Si continua la terapia

Baldi Rossi continuerà a svolgere le terapie adeguate, che stanno consentendo un progressivo miglioramento della sintomatologia, e svolgerà un lavoro differenziato con il preparatore fisico Roberto Bianchi, sotto costante monitoraggio, prima di tornare a disposizione dell'allenatore Nicola Brienza. Tutti gli aggiornamenti saranno comunicati nei prossimi bollettini medici.