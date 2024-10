Acqua S.Bernardo: Brindisi come avversario al debutto in casa

Prima partita casalinga per l’Acqua S.Bernardo Cantù, che alle 20.45 di mercoledì 2 ottobre farà il proprio esordio stagionale al PalaFitline di Desio contro la Valtur Brindisi. Quello che si preannuncia come il big match della seconda giornata della Serie A2 sarà trasmesso in diretta su RaiSport.

Chi affronterà l’Acqua S.Bernardo

Dopo la retrocessione dalla Serie A, la società pugliese ha puntato sull’esperienza di coach Piero Bucchi. La Valtur, sconfitta in casa da Avellino nella prima giornata, ha costruito un quintetto di assoluto valore. In cabina di regia c’è Tommaso Laquintana, che ha scelto di rimanere a Brindisi e di tornare a giocare in A2 dopo nove stagioni consecutive in Serie A. Il ruolo di guardia è affidato al veterano americano Byron Allen, reduce da una prova da 22 punti nell’esordio stagionale. L’esperienza non manca nemmeno nel giocatore designato per essere l’ala piccola titolare: Nicolò De Vico, fermato da un infortunio prima dell’inizio di campionato e in dubbio anche per questa sfida. La coppia di lunghi mette insieme due dei giocatori più decisivi dello scorso campionato di A2: Mark Ogden e Giovanni Vildera.

L’ala americana ex Fortitudo Bologna ha iniziato la sua annata con una prestazione da 21 punti e 7 rimbalzi, mentre il centro italiano arrivato da Trieste si è fermato a un solo canestro dalla doppia cifra. Conoscono molto bene il campionato di A2 anche i giocatori designati per subentrare a partita in corso. Due ex Monferrato come Andrea Calzavara, assente anch’egli domenica scorsa, e Tommaso Fantoma saranno rispettivamente il cambio di playmaker e guardia. Arriva invece da Udine Gianmarco Arletti, ala piccola che con Avellino è stato schierato in quintetto. Nei piani originali della dirigenza brindisina il compito di dare respiro ai lunghi titolare sarebbe toccato a Todor Radonjic, ala italo-montenegrina ex Forlì, e alla scommessa Kevin Ndzie. L’infortunio accorso a quest’ultimo durante la preparazione estiva ha però costretto Brindisi a correre ai ripari aggregando al gruppo Edoardo Del Cadia, che aveva concluso la scorsa stagione proprio a Cantù.

Le parole del coach

Il commento di coach Brienza: “Giochiamo contro Brindisi che è, a detta di tutti, una delle principali contendenti ai due posti che assegneranno la promozione e chiaramente ha un roster importante e un coach altrettanto importante. Hanno avuto degli acciacchi fisici nell’ultima partita, che hanno condizionato la loro prestazione e il risultato. Non sappiamo ancora chi sarà della partita contro di noi e questo un po’ ci ostacola. Indipendentemente dalle assenze, rimane però una squadra fatta di giocatori di alto livello e che ha un obiettivo chiaro e delineato. Laquintana, Ogden e Allen hanno preso in mano il gruppo nella partita contro Avellino e quindi dovremo stare attenti a loro tre, ma chiaramente senza scordarci di tutti gli altri elementi validissimi che hanno nel roster. Contro una squadra così ostica e complicata da affrontare ci vorrà una versione di Cantù importante e concentrata”.