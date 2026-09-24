Acqua S.Bernardo Cantù, coach Vitucci presenta il match contro Venezia: “Squadra importante, dobbiamo scendere in campo con umiltà e orgoglio”

Riparte nel weekend con la prima giornata, la LBA Serie A SisalClub 2026-27 con l’Acqua S. Bernardo Cantù che si troverà a sfidare sabato 26 settembre alle ore 20 in trasferta Venezia al Taliercio.

In occasione della conferenza stampa pre partita, il coach dei brianzoli Frank Vitucci ha presentato la prima sfida stagionale.

L’allenatore ha sottolineato le difficoltà e le insidie del match contro un avversario che arriva dall’impegno di Supercoppa, dove ha messo in campo ottime prestazioni:

«Siamo sportivamente eccitati per questo inizio di campionato. Lo cominciamo contro una squadra importante, che ha appena giocato la Supercoppa, offrendo prestazioni di grande valore. Per questo dovremo scendere in campo con umiltà, orgoglio e voglia di fare bene, dopo un precampionato traballante dal punto di vista dei risultati. Quello che ci interessa, però, è che la squadra sia in crescita e arrivi con la giusta mentalità e la giusta attitudine per affrontare questo campionato. Ci aspettiamo tutti, io per primo, ma anche tutto l’ambiente, il Club e i tifosi, di vedere di più: una squadra che deve dare dei chiarissimi segnali di crescita e che vada a competere in ogni partita. Adesso comincia la gara e quindi, quando si spengono i cinque semafori rossi, bisogna partire subito, con tempi di reazione immediati».