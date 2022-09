Matteo Da Ros sarà il capitano della Pallacanestro Cantù anche per la prossima stagione. Coach Meo Sacchetti ha deciso di non cambiare le gerarchie nello spogliatoio biancoblù.

Acqua S. Bernardo Cantù: Da Ros confermato capitano

Questa la nota ufficiale della società: "Acqua S.Bernardo Pallacanestro Cantù comunica che Matteo Da Ros è stato confermato nel ruolo di capitano della prima squadra per la stagione 2022/2023. Tra i giocatori più esperti della squadra, Da Ros vestirà la maglia biancoblù per la seconda annata. L’ala canturina aveva già ricoperto il ruolo di capitano lo scorso anno, in seguito all’infortunio di Luigi Sergio.

“Sono contento - commenta Da Ros - orgoglioso e soddisfatto di rimanere capitano dopo l’esperienza dello scorso anno; significa molto, personalmente, avere una responsabilità così importante. Essere capitano è sempre speciale, e farlo in una squadra che ha fatto la storia, e vuole continuare a farla, è ancora più speciale".