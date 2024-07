Acqua S.Bernardo Cantù, ecco le date del precampionato

A partire da sabato 17 agosto, inizio del precampionato: intense settimane di preparazione sotto la guida dello staff tecnico di coach Nicola Brienza.

Precampionato alle porte

I test fisici, condotti dallo staff medico del Club, saranno il preludio all’avvio degli allenamenti nella palestra del PalaPrealpi di Seveso, previsto per il giorno immediatamente successivo. A spezzare il ritmo degli allenamenti saranno i primi due test, che si svolgeranno a porte chiuse, sempre a Seveso. Sabato 24 agosto Cantù affronterà in uno scrimmage la Robur Saronno, formazione che disputerà il campionato di B Nazionale. Una settimana dopo, il 31 agosto, si replicherà contro l’Urania Milano.

Domenica primo settembre, in piazza Garibaldi, la nuova Acqua S.Bernardo si svelerà per la prima volta ai tifosi con la presentazione ufficiale.

Mini-ritiro a Livigno

La settimana successiva i biancoblù si sposteranno a Livigno per un mini-ritiro. Durante il periodo trascorso nella località valtellinese, l’Acqua S.Bernardo disputerà due amichevoli all’interno del circuito di partite organizzato dalla Valtellina Summer League. Dopo aver fatto ritorno in Brianza, Cantù affronterà altri due test: l’11 settembre a Torino, contro la Reale Mutua, e poi l’immancabile appuntamento del Trofeo degli Angeli.

Trofeo in programma

Il Trofeo, che tradizionalmente chiude la preaseason di Cantù, è in programma domenica 15 settembre al PalaPrealpi di Seveso. L’avversaria per l’edizione 2024 sarà un’altra delle formazioni che disputeranno il prossimo campionato di A2: Verona. La serata di festa insieme ai propri tifosi concluderà il precampionato dell’Acqua S.Bernardo Cantù, che nel weekend successivo sarà impegnata a Livorno per la Supercoppa di A2, primo impegno ufficiale della nuova stagione.