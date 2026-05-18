L’Acqua S.Bernardo Pallacanestro Cantù ha ufficializzato l’arrivo del nuovo General Manager del Club per il prossimo biennio sportivo: si tratta di Simone Giofrè.
Acqua S.Bernardo Cantù, il nuovo GM è Simone Giofrè
Classe 1977, Giofrè torna a Cantù, dove ha iniziato la sua carriera nel mondo della pallacanestro italiana. Dirigente di alto profilo, è stato insignito del premio come Miglior Dirigente della Serie A nel 2019 e nel 2021.
“La chiamata di Cantù, Club che da sempre si contraddistingue per i propri valori sportivi ed etici, per la sua storia fatta di vittorie e di campioni, è per me motivo di grande orgoglio – spiega Giofrè – L’entusiasmo che provo è ciò che cercherò di trasmettere fin da subito in questa nuova avventura professionale. Ringrazio il presidente Roberto Allievi e tutto il cda per la fiducia e la stima nei miei confronti e non vedo l’ora di iniziare questo nuovo capitolo della gloriosa storia di Pallacanestro Cantù in una stagione speciale come quella del 90° anniversario”.
“Siamo felici che Simone Giofrè abbia sposato la nostra proposta e il progetto sportivo di Pallacanestro Cantù – ha sottolineato invece il presidente dei brianzoli Roberto Allievi – Confido che la sua esperienza possa fornire al Club gli stimoli e le indicazioni necessarie per proseguire con successo il nostro percorso di crescita”.
La carriera
Nato a Como e cresciuto a Cantù, Giofrè inizia la propria carriera professionale nel mondo del basket nel 1999 curando l’ufficio stampa di Pallacanestro Cantù, dove resta per oltre un decennio maturando esperienze in diversi ruoli, fino ad affiancare il “maestro” Bruno Arrigoni come suo assistente.
Nel 2011 si trasferisce alla Pallacanestro Varese per ricoprire il ruolo di Direttore Scouting Internazionale, diventando poi dall’annata successiva Direttore Sportivo. Negli anni varesini spiccano la fantastica stagione della squadra ribattezzata gli “Indimenticabili”, una finale di Coppa Italia e una di Supercoppa Italiana, oltre alla qualificazione ai preliminari di Eurolega.
Nel 2015 passa alla Virtus Roma dove resta per due anni con il ruolo di General Manager. Si sposta successivamente alla New Basket Brindisi per cinque stagioni, in cui sfiora due volte la conquista della Coppa Italia nelle finali del 2019 e 2020, e vince altrettanti premi come Miglior Dirigente di LegaBasket nel 2019 e 2021.
Con la “Stella del Sud” conta anche quattro partecipazioni ai playoff scudetto, fra cui una semifinale, due semifinali di Supercoppa Italiana, quattro partecipazioni a competizioni europee con la qualificazione agli ottavi di finale di BCL. L’ultima tappa prima di questo ritorno a Cantù è con Treviso Basket nelle stagioni 2023-24 e 2024-25, entrambe concluse con l’obiettivo salvezza raggiunto, in particolare nella seconda stagione con cinque giornate di anticipo.
Credit immagine di copertina Ciamillo&Castoria/LBA