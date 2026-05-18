Acqua S.Bernardo Cantù, il nuovo GM è Simone Giofrè

L’Acqua S.Bernardo Pallacanestro Cantù ha ufficializzato l’arrivo del nuovo General Manager del Club per il prossimo biennio sportivo: si tratta di Simone Giofrè.

Classe 1977, Giofrè torna a Cantù, dove ha iniziato la sua carriera nel mondo della pallacanestro italiana. Dirigente di alto profilo, è stato insignito del premio come Miglior Dirigente della Serie A nel 2019 e nel 2021.

“La chiamata di Cantù, Club che da sempre si contraddistingue per i propri valori sportivi ed etici, per la sua storia fatta di vittorie e di campioni, è per me motivo di grande orgoglio – spiega Giofrè – L’entusiasmo che provo è ciò che cercherò di trasmettere fin da subito in questa nuova avventura professionale. Ringrazio il presidente Roberto Allievi e tutto il cda per la fiducia e la stima nei miei confronti e non vedo l’ora di iniziare questo nuovo capitolo della gloriosa storia di Pallacanestro Cantù in una stagione speciale come quella del 90° anniversario”.

“Siamo felici che Simone Giofrè abbia sposato la nostra proposta e il progetto sportivo di Pallacanestro Cantù – ha sottolineato invece il presidente dei brianzoli Roberto Allievi – Confido che la sua esperienza possa fornire al Club gli stimoli e le indicazioni necessarie per proseguire con successo il nostro percorso di crescita”.