Acqua S. Bernardo Cantù, rafforzato il reparto lunghi: ufficiale l’ingaggio di Chad Brown

Acqua S.Bernardo Pallacanestro Cantù comunica di aver perfezionato l’ingaggio dell’atleta Chad Teron Brown.

Esplosivo centro di 206 cm per 111 kg, Brown è nato a Deltona, Florida, il 6 settembre 1996.

Dopo una carriera universitaria trascorsa con i Knights della University of Central Florida, firma un contratto con i Dallas Mavericks nell’estate del 2019.

Trascorre l’intera stagione nella franchigia a loro affiliata in G League, i Texas Legends, mettendo insieme 5.5 punti e 6.2 rimbalzi di media.

L’anno successivo arriva la prima avventura europea con i greci del Charilaos Trikoupis.

In 10 gare realizza una media di 12.5 punti e cattura 8.9 rimbalzi, attirando così l’attenzione dei Gießen 46ers, che lo prelevano per la seconda parte dell’annata.

Dopo un breve passaggio estivo nel campionato canadese, torna in Grecia al Peristeri, facendo registrare una media di 5.5 punti e 7.5 rimbalzi durante la stagione 2021-22, esordendo anche nella FIBA Europe Cup.

L’anno successivo si divide tra i turchi del Merkezefendi e gli israeliani del Gilboa Galil, con cui chiude l’esperienza a 9 punti e 6.7 rimbalzi di media.

Nel luglio 2023 firma con i russi dell’Uralmash Yekaterinburg, trasferendosi poi nuovamente in Grecia all’Apollon Patras, confermando il proprio feeling con il campionato ellenico con 12.3 punti e 9.2 rimbalzi per partita.

Nella stagione 2024-25 si divide tra due club che partecipano alla Basketball Champions League: i polacchi di Szczecin e nuovamente il Peristeri.

Durante l’estate effettua due brevi apparizioni nei campionati del Bahrein e della Repubblica Dominicana.

Inizia la stagione 2025-26 nel campionato kosovaro con il KB Trepca, con cui supera la doppia cifra di media nell’avventura in FIBA Europe Cup, prima di tornare nella Winner League israeliana dove, con il Maccabi Ramat Gan, chiude con una media di 11 punti e 9.3 rimbalzi a partita.

Chad Brown:

“Sono entusiasta di entrare a far parte di questo Club. Mi hanno raccontato la grande storia che ha questa squadra e sono onorato di questa opportunità che mi è stata data. Sono pronto a portare tutta la mia energia, per cercare di prendere il meglio possibile dalla prossima stagione”.