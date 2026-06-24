Continuerà anche la prossima stagione il sodalizio tra Leonardo Okeke e Acqua S.Bernardo Pallacanestro Cantù. La società brianzola ha infatti comunicato di aver formalizzato un accordo per la permanenza del giocatore nel roster biancoblù.

Acqua S. Bernardo Cantù, ufficiale il rinnovo di Leonardo Okeke

Okeke ha già collezionato 50 presenze ufficiali con la maglia canturina da quando, nel gennaio 2023, è stato tesserato dal Club. In questi anni, il lungo classe 2003 ha rappresentato una presenza costante all’interno del gruppo, partecipando attivamente ai successi della stagione 2024-25.

Nell’ultima stagione è tornato a misurarsi con il campionato di Serie A, chiudendo l’annata con una media di 2.6 punti e 2.4 rimbalzi a partita. Nel corso dei mesi ha mostrato una costante crescita, diventando progressivamente un elemento sempre più prezioso nelle rotazioni biancoblù fino a ricoprire un ruolo chiave nel finale di stagione.

Le parole di Okeke

“Sono molto felice e orgoglioso di proseguire il mio percorso con Cantù. – commenta Leonardo Okeke – Ringrazio la società per la fiducia e la stima che continua a dimostrarmi. Questo rinnovo per me è uno stimolo per dare sempre il massimo e contribuire alla crescita del Club. In questi anni ho trovato un ambiente serio, ambizioso e ricco di persone che lavorano con passione ogni giorno. Per questo sono entusiasta di continuare questa avventura, affrontando le nuove sfide con grande motivazione e senso di responsabilità. Ringrazio inoltre tutti i tifosi per il loro costante supporto: il loro affetto e il loro entusiasmo sono stati fondamentali. Non vedo l’ora di tornare al lavoro e vivere insieme una nuova stagione ricca di emozioni”.