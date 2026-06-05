Acqua S.Bernardo Cantù: ufficiale la separazione con Giordano Bortolani

Le strade dell’Acqua San Bernardo Cantù e quelle di Giordano Bortolani si separano. L’atleta ha infatti deciso di esercitare la clausola di uscita prevista dal suo contratto.

Dopo una sola stagione in maglia biancoblù la guardia classe ’00 lascerà la Brianza.

A comunicarlo è stata direttamente la società attraverso una nota, nella quale Cantù ha voluto ringraziare il giocatore per la stagione passata insieme:

“La società intende ringraziare il giocatore per la professionalità dimostrata nell’arco di una stagione vissuta da protagonista e terminata con 12.8 punti di media. Un rendimento che gli è valso un posto nelle ultime convocazioni del CT della Nazionale Italiana, Luca Banchi, e le candidature ai premi di Miglior Italiano e Most Improved Player della LBA. A Giordano vanno i migliori auguri per il prosieguo della sua carriera e per la sua prossima avventura professionale”.