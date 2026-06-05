Le strade dell’Acqua San Bernardo Cantù e quelle di Giordano Bortolani si separano. L’atleta ha infatti deciso di esercitare la clausola di uscita prevista dal suo contratto.
Acqua S.Bernardo Cantù: ufficiale la separazione con Giordano Bortolani
Dopo una sola stagione in maglia biancoblù la guardia classe ’00 lascerà la Brianza.
I ringraziamenti
A comunicarlo è stata direttamente la società attraverso una nota, nella quale Cantù ha voluto ringraziare il giocatore per la stagione passata insieme:
“La società intende ringraziare il giocatore per la professionalità dimostrata nell’arco di una stagione vissuta da protagonista e terminata con 12.8 punti di media. Un rendimento che gli è valso un posto nelle ultime convocazioni del CT della Nazionale Italiana, Luca Banchi, e le candidature ai premi di Miglior Italiano e Most Improved Player della LBA. A Giordano vanno i migliori auguri per il prosieguo della sua carriera e per la sua prossima avventura professionale”.