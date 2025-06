Acqua S.Bernardo e Piccoli: accordo per la risoluzione del contratto

La società canturina rende noto l’accordo raggiunto con l’atleta Matteo Piccoli, dopo una stagione da protagonista.

Accordo con Piccoli

Acqua S.Bernardo Pallacanestro Cantù rende noto di aver raggiunto un accordo per la risoluzione consensuale del contratto con l’atleta Matteo Piccoli.

Arrivato a Cantù nella scorsa estate, Piccoli ha vissuto una stagione da grande protagonista con la maglia biancoblù, ritagliandosi un ruolo fondamentale in campo e nello spogliatoio. Il Club ringrazia il giocatore per l’impegno e la professionalità dimostrati quotidianamente e gli augura le migliori fortune per il prosieguo della carriera.