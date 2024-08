Acqua S.Bernardo, ecco il calendario di serie A2 2024/2025

Calendario della stagione in arrivo diramato dalla Lega Nazionale Pallacanestro.

Calendario asimmetrico

L’Acqua S.Bernardo inaugurerà la sua annata sul campo di Orzinuovi, domenica 29 settembre. La settimana successiva, in quello che sarà il primo degli otto turni infrasettimanali del campionato, Cantù abbraccerà il pubblico del PalaDesio in una affascinante sfida a Brindisi. Il campionato dell’Acqua S.Bernardo si concluderà in casa, contro Vigevano, nell’ultima delle 38 giornate della stagione 2024/25. Per la prima volta, il calendario sarà asimmetrico, con un girone di ritorno diverso da quello di andata.

Trentotto giornate

1 29/09/2024 Gruppo Mascio Orzinuovi vs Acqua S.Bernardo Cantù

2 02/10/2024 Acqua S.Bernardo Cantù vs Brindisi

3 06/10/2024 Rieti vs Acqua S.Bernardo Cantù

4 13/10/2024 Acqua S.Bernardo Cantù vs Torino

5 16/10/2024 Verona vs Acqua S.Bernardo Cantù

6 20/10/2024 Libertas Livorno vs Acqua S.Bernardo Cantù

7 27/10/2024 Acqua S.Bernardo Cantù vs Cento

8 03/11/2024 Cividale vs Acqua S.Bernardo Cantù

9 06/11/2024 Acqua S.Bernardo Cantù vs Avellino

10 10/11/2024 Vigevano vs Acqua S.Bernardo Cantù

11 13/11/2024 Acqua S.Bernardo Cantù vs Fortitudo Bologna

12 17/11/2024 Forlì vs Acqua S.Bernardo Cantù

13 24/11/2024 Acqua S.Bernardo Cantù vs Juvi Cremona

14 01/12/2024 Pesaro vs Acqua S.Bernardo Cantù

15 08/12/2024 Acqua S.Bernardo Cantù vs Urania Milano

16 15/12/2024 Rimini vs Acqua S.Bernardo Cantù

17 22/12/2024 Acqua S.Bernardo Cantù vs Udine

18 29/12/2024 Piacenza vs Acqua S.Bernardo Cantù

19 05/01/2025 Acqua S.Bernardo Cantù vs Nardò

20 12/01/2025 Acqua S.Bernardo Cantù vs Orzinuovi

21 15/01/2025 Juvi Cremona vs Acqua S.Bernardo Cantù

22 19/01/2025 Acqua S.Bernardo Cantù vs Rieti

23 26/01/2025 Urania Milano vs Acqua S.Bernardo Cantù

24 29/01/2025 Fortitudo Bologna vs Acqua S.Bernardo Cantù

25 02/02/2025 Acqua S.Bernardo Cantù vs Forlì

26 09/02/2025 Cento vs Acqua S.Bernardo Cantù

27 16/02/2025 Acqua S.Bernardo Cantù vs Piacenza

28 19/02/2025 Acqua S.Bernardo Cantù vs Cividale

29 23/02/2025 Nardò vs Acqua S.Bernardo Cantù

30 26/02/2025 Acqua S.Bernardo Cantù vs Libertas Livorno

31 02/03/2025 Udine vs Acqua S.Bernardo Cantù

32 09/03/2025 Acqua S.Bernardo Cantù vs Rimini

33 23/03/2025 Brindisi vs Acqua S.Bernardo Cantù

34 30/03/2025 Acqua S.Bernardo Cantù vs Verona

35 06/04/2025 Torino vs Acqua S.Bernardo Cantù

36 13/04/2025 Acqua S.Bernardo Cantù vs Pesaro

37 20/04/2025 Avellino vs Acqua S.Bernardo Cantù

38 27/04/2025 Acqua S.Bernardo Cantù vs Vigevano