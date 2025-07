Acqua S.Bernardo saluta e ringrazia Fabio Valentini

Pallacanestro cantù

Decisione consensuale.

Acqua S.Bernardo Pallacanestro Cantù comunica la risoluzione consensuale del contratto che legava la società a Fabio Valentini.

Saluti a Valentini

Così il comunicato della società: “Il Club desidera ringraziare Fabio per le emozioni vissute insieme durante la stagione appena conclusa e per le doti umane e professionali dimostrate nel suo percorso in biancoblù. A lui vanno i migliori auguri per il prosieguo della carriera”.