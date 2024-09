Acqua S.Bernardo, via al campionato sul campo di Orzinuovi

È tutto pronto per la prima giornata del campionato 2024/25 di Serie A2. La prima avversaria dell’Acqua S.Bernardo sarà la Gruppo Mascio Orzinuovi.

L’Acqua S.Bernardo scalda i motori

La squadra è stata già affrontata una settimana fa nella Supercoppa LNP. Palla a due della sfida del PalaBertocchi è prevista per le 18 di domenica 29 settembre. Per coach Brienza buone notizie dall’infermeria, perché saranno a disposizione sia Grant Basile che Riccardo Moraschini. A una settimana di distanza Cantù ritrova nuovamente Orzinuovi sul suo cammino. A guidare la formazione bresciana c’è sempre coach Franco Ciani, che con la sua grande esperienza, compresa una stagione a Cantù nel 1999, schiererà una squadra di grande talento. A partire dal regista Luca Vencato, autore una settimana fa di una partita da 13 punti e 5 assist. Al suo fianco si alterneranno due guardie con pericolose capacità offensive come Gabe Devoe e Simone Pepe. Completa il pacchetto degli esterni titolari lo specialista difensivo Cosimo Costi. A Orzinuovi non manca talento nemmeno nei lunghi, con Jarvis Williams nel ruolo di ala grande e Tommaso Guariglia come pivot. Proprio il centro di origini campane è stato, insieme a Vencato, il miglior realizzatore nella partita di Supercoppa, andando a referto con 13 punti personali. Dalla panchina coach Ciani può contare anche sul giovane duo composto da Matteo Bogliardi e Alessandro Bertini per dare ossigeno a playmaker e guardia titolare. Con Andrea Loro capace di coprire i due ruoli di ala, è Samuele Moretti a completare il roster della Gruppo Mascio. Il lungo ex Latina è stato una delle sorprese della gara di Supercoppa, chiusa con un bottino di 10 punti e 6 rimbalzi.

Le parole di coach Brienza

“Siamo in una situazione particolare perché un gioco del calendario ci rimette di fronte allo stesso avversario di una settimana fa. Sia noi che loro abbiamo sulla pelle le sensazioni, positive e negative, della prima partita. Dobbiamo essere bravi a continuare a fare bene le cose in cui siamo stati più efficaci in Supercoppa e invece più attenti e consistenti sugli aspetti che non ci hanno consentito di vincere la partita. In settimana la concentrazione è andata molto sulla partita di sabato scorso, ma siamo ottimisti sul fatto di aver capito dove abbiamo sbagliato e quindi di avere delle opportunità diverse per giocare questa partita”. La partita sarà trasmessa in diretta esclusiva sulla piattaforma streaming per soli abbonati LNP Pass.