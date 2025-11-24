La Virtus Bologna batte l’Acqua S.Bernardo: i campioni d’Italia vincono per 77-89

L’Acqua S.Bernardo Cantù offre una prestazione di carattere, ma alla fine la qualità del roster della Virtus Bologna fa la differenza.

L’Acqua S.Bernardo ci prova

Torna Basile nel quintetto iniziale canturino. La Virtus segna i primi cinque punti grazie ad Alston e Diouf, ma Ballo e Bortolani tengono in scia i biancoblù. Bologna prova a scappare con Vildoza, ma l’Acqua S.Bernardo rimane in partita. Nel finale la Virtus è più precisa e, con la tripla sulla sirena di Pajola, tocca il massimo vantaggio sul 15-24. Ancora Pajola firma il primo vantaggio in doppia cifra per la Virtus, ma Cantù reagisce ancora ed evita il tentativo di fuga dei bianconeri. Edwards prova a lanciare la Virtus, ma Ballo risponde. Per la seconda volta un giocatore bolognese brucia la sirena del quarto: Edwards manda le squadre all’intervallo sul 35-47.

La Virtus sbaglia pochissimo in avvio di secondo tempo e vola a +16. Cantù si affida a Basile per rimanere in partita. Morgan e Diarra ritoccano ancora il massimo vantaggio bianconero a +18. L’Acqua S.Bernardo recupera parte del divario e chiude sotto 56-70 alla fine del terzo quarto.

Cantù parte forte e torna ad avere uno svantaggio inferiore ai dieci punti con una tripla di Sneed. Edwards e Vildoza allungano nuovamente. L’Acqua S.Bernardo ci prova fino in fondo, ma non ha più le forze per trovare un parziale che possa rimettere in discussione il risultato. Vincono gli ospiti 77-89.

Il tabellino

ACQUA S.BERNARDO CANTÙ-VIRTUS OLIDATA BOLOGNA: 77-89 (15-24, 20-23, 21-23, 21-19)

Cantù: Gilyard 8, Bowden 1, Moraschini 2, De Nicolao, Ballo 23, Bortolani 15, Molteni N.E., Sneed 9, Basile 12, Ajayi 7, Zimonjic N.E., Okeke.

Bologna: Vildoza 12, Edwards 18, Pajola 6, Niang 8, Accorsi N.E., Alston 10, Hackett 2, Morgan 10, Diarra 5, Jallow 8, Diouf 10, Akele.

Arbitri: Sahin, Valleriani, Bartolomeo.

Spettatori: 5.006.