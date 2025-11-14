Torna il derby con Varese: l’Acqua S.Bernardo si prepara alla trasferta di Masnago

L’ottava giornata di campionato propone il ritorno di una delle sfide più storiche della pallacanestro italiana: torna il derby Varese e Acqua S.Bernardo Cantù.

Tempo di derby per l’Acqua S.Bernardo

Domenica 16 novembre, alle 17, l’Acqua S.Bernardo Cantù sfiderà Varese all’Itelyum Arena di Masnago. Le parole di coach Nicola Brienza: “Il primo motivo per cui questa è una partita importante è quello della classifica e noi ci siamo focalizzati soprattutto su ciò. Ovviamente poi c’è una rivalità tra i tifosi e tra i due club che è nella storia di questo sport in Italia e quindi c’è un ulteriore stimolo per provare a fare una buona prestazione. Una sfida di questo tipo si deve preparare con grande attenzione, mettendo il focus su cosa dovremo fare in campo e cercando di arrivare a produrre una gara diversa dalle trasferte che abbiamo affrontato finora. Sappiamo che giocheremo in un palazzetto sold-out e che ci sarà un’atmosfera ricca di adrenalina. Dovremo essere bravi a prendere questa energia e usarla a nostro favore, creando la giusta tensione. Il nostro compito deve essere quello di creare le condizioni per arrivare nell’ultimo quarto in una situazione in cui la palla possa pesare un po’ di più per loro che per noi”.

Come seguire la partita

La partita verrà trasmessa in diretta sulla piattaforma streaming per soli abbonati LBATV. La radiocronaca andrà in onda sulle frequenze di Radio Cantù FM 89.600.