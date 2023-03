Si allarga la scuderia dell'Acqua San Bernardo che ora è diventata ufficialmente sponsor anche della Briantea84.

Acqua San Bernardo: anche la Briantea84 entra a far parte della "Polisportiva della Goccia"

La “Polisportiva della Goccia”, ovvero il sodalizio ideale tra le oltre venti società sportive di una decina di diverse discipline sostenute da Acqua S. Bernardo si arricchisce di una prestigiosa squadra, la Briantea84. Nata a Cantù proprio nel 1984, nel segno del basket in carrozzina, la Briantea84 oggi si distingue a livello locale, nazionale e internazionale in cinque aree paralimpiche e gestisce circa centocinquanta atleti con disabilità fisica e intellettivo relazionale dagli 8 anni in su. Acqua S. Bernardo sarà Silver Sponsor della squadra di basket in carrozzina che partecipa all’Eurocup 2023 (Iwbf Europe) e Official Sponsor nel Campionato di serie A (Fipic).

Una collaborazione, quella con la Briantea84, che ben si inserisce nel progetto “Italia in ogni goccia” presentato da S. Bernardo lo scorso autunno. “Italia in ogni goccia” è una nuova filosofia di fare squadra e impresa fondata sulla condivisione dei valori e nel segno della sostenibilità. Italia in ogni goccia ha identificato sette valori fondamentali, che costituiscono la stella polare dei suoi aderenti: Anima Italia, Cura per il Territorio, Rispetto per le Persone, Attenzione per il Pianeta, Ricerca della Bellezza, Solidarietà per il Prossimo, Orizzonti vero il Mondo.

Con il suo claim “La sostenibile leggerezza dell’Acqua S.Bernardo” l’industria piemontese ha inoltre avviato una serie di azioni e buone pratiche per raggiungere l’impatto zero entro il 2026, anno del primo centenario.

“Uno dei valori di Acqua S.Bernardo - spiega il direttore generale Antonio Biella - è rappresentato anche dalla scelta di collaborare con realtà che rappresentano eccellenze nei loro ambiti. Nell’attività sportiva dedicata alle persone con disabilità, Briantea84 è da tanti anni un unicum non solo territoriale. Ho avuto il piacere di conoscere il padre della Briantea84, Alfredo Marson e di condividere con lui la passione per il basket e la Pallacanestro Cantù. Siamo così felici e orgogliosi di poter dare un piccolo contributo per raccontare altre pagine di una gloriosa storia di sport dedicata alle persone più fragili”.

I risultati della Briantea84 di basket in carrozzina verranno raccontati con tutte le altre realtà della Polisportiva della Goccia, ogni lunedì mattina su Facebook e Instagram nel format giornalistico

“Bar dello Sport” condotto da Paolo Annoni.