Acqua San Bernardo e Grant Basile si dicono addio

Grant Basile non farà part del roster della Pallacanestro Cantù per la prossima stagione
L’annuncio
Acqua S.Bernardo Pallacanestro Cantù ha infatti comunicato di aver perfezionato un accordo per la risoluzione consensuale del contratto con Basile.
“Il Club ringrazia Grant per l’impegno profuso nelle due annate in biancoblù, con particolare riconoscenza per il decisivo apporto fornito alla promozione in Serie A nella stagione 2024/25, e gli augura le migliori fortune per il prosieguo della carriera”.