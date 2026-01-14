Acqua San Bernardo: rescisso il contratto con Gilyard

A dare la notizia è la stessa società che in una nota ha comunicato:

“Acqua S.Bernardo Pallacanestro Cantù comunica che in data odierna si è concluso il rapporto di collaborazione con l’atleta Jacob Gilyard. La Società desidera ringraziare Jacob per la professionalità e la serietà dimostrate, augurandogli le migliori fortune per il prosieguo della stagione e della carriera”.