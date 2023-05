Aequilibrium Cup in Lombardia: presenti anche tanti giovani comaschi

E' iniziata l'Aequilibrium Cup in Lombardia, il Trofei dei Territori che vedrà le under 15 maschili e le under 14 femminili di volley affrontarsi per il titolo di campione regionale maschile e femminile. Presenti anche tanti giovani comaschi.

Le gare si stanno svolgendo a Brescia, con l'organizzazione del CT Fipav Brescia. Nove squadre per ogni settore si sfidano in oltre 50 partite, per una due giorni di volley spettacolare. La formula del Trofeo dei Territori sarà la stessa delle ultime edizioni: le 9 squadre di ogni settore, maschile e femminile, sono state suddivise in tre gironi da 3 squadre ciascuno, che si sono disputate nella mattinata di oggi, sabato 27 maggio.

Nel pomeriggio si giocheranno tre ulteriori gironi formati ciascuno, in base ai piazzamenti della prima fase, da una prima, una seconda e una terza classificata. Al termine di questo secondo turno di gare verrà stilata una classifica generale: le prime 4 classificate si sfideranno nelle semifinali di domenica 28 maggio, la quinta e la sesta giocheranno la finale per il quinto posto, mentre settima, ottava e nona disputeranno un girone a tre per determinare il posizionamento finale. Le finalissime per il titolo si giocheranno nel pomeriggio di domenica 28 maggio.

I risultati comaschi (in aggiornamento)

Femminile

Gara 1: BG-CO 2-1

Gara 2: BS-CO 2-0

Maschile

Gara 1: BS 2 - CO 0 (25-20) (25-19);

Gara 2: VA 2 - CO 1 (25-16 18-25 15-11)