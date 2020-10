Ag Comense, 6 giovani ginnaste nerostellate protagoniste al 1° Torneo d’Autunno

Ag Comense, la società lariana unica rappresentante lombarda nella kermesse di Cervia

Ag Comense, nel weekend in pedana Chiara Prina, Vittoria Piras, Campioni Anita, Casartelli Greta, Sarti Cipriani Arianna e Isola Lavinia

Ag Comense protagonista nel weekend scorso a Cervia, in occasione del 1° Torneo d’autunno di ginnastica ritmica organizzato dalla società ospitante Endas Cervia, che si è svolto sabato 24 ottobre per le atlete Silver e domenica 25 per le ginnaste Gold e squadre. L’Ag Comense, sotto la guida della tecnica Claudia Frigerio e di Laura Venizzi, giudice in gara, è stata l’unico club lombardo presente e si è confrontata con molte società provenienti da Emilia Romagna, Marche e San Marino. Ben sei le giovani atlete nerostellate che sono scese in pedana a Cervia: Chiara Prina, Vittoria Piras, Campioni Anita, Casartelli Greta, Sarti Cipriani Arianna e Isola Lavinia, tutte protagoniste. Tutte, infatti, si sono comportate in maniera ottimale in pedana, meritandosi gli applausi.