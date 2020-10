Ag Comense le lariane Francesca Meletto e Carolina Molteni protagoniste al MI Teen

Ag Comense ieri è andata in scena una speciale manifestazione giovanile all’Arena di Milano.

AG Comense le due velociste nerostellate si sono distinte con la selezione provinciale Como-Lecco

AG Comense protagonista nell’Arena Civica Gianni Brera di Milano. E’ successo ieri domenica 11 ottobre quando in occasione del MI Teen in Arena, la manifestazione giovanile riservata alle rappresentative provinciali cadetti e cadette, sono scese in pista anche le due velociste dell’AG Comense Francesca Meletto e Carolina Molteni. Quest’ultima si è classificata terza sulla distanza degli 80mt con una prestazione di 10”73 mentre poi al fianco della compagna di squadra Carolina ha gareggiato nella staffetta 4×100 contribuendo a far arrivare 5* la squadra di Como/Lecco.

Questa kermesse giovanile organizzata dal Comitato Provinciale FIDAL Milano in collaborazione con il Comitato Regionale FIDAL Lombardia pha voluto festeggiare il rifacimento del nuovo manto dell’Arena qualche giorno prima della prevista inaugurazione ufficiale, in programma giovedì 15 ottobre. In pista doenica 11 sono scese le rappresentative provinciali (nati 2005-2006), con quindici formazioni provenienti dalla Lombardia (Milano, Bergamo, Brescia, Como-Lecco, Cremona, Pavia, Sondrio, Varese), dal Piemonte (Torino, Alessandria, Asti, Biella-Vercelli, Cuneo, Novara) e dal Veneto (Verona) per un totale di 200 atleti.