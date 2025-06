Agli Europei l'Italia di Spreafico sfiora l'impresa con il Belgio ma domani giocherà per il bronzo

Non è bastata un'altra grande prestazione e una super rimonta nel quarto quarto all'Italia di capitan Laura Spreafico per battere il Belgio e qualificarsi per la finale del FIBA Women’s EuroBasket 2025.

La battuta d'arresto

L'incredibile cammino della nazionale azzurra con la cestista di Asso si è fermato ieri sera in semifinale al Pireo dopo i quattro successi contro Serbia, Slovenia, Lituania e Turchia. L'Italbasket si è dovuta arrendere alla squadra campione in carica, il Belgio che però ha sudato e non poco per domare le ragazze di coach Capobianco che hanno tenuto la partita in equilibrio per 40' . Addirittura prodigioso il parziale di 170-0 che ha permesso nell'ultimo quarto alle azzurre di rimontare e superare prima di arrendersi nei secondi finali. Spreafico e compagne torneranno in campo domenica per affrontare la Francia nella finale che vale la medaglia di Bronzo (ore 16.30 italiane, diretta Rai, Sky SportUno e DAZN). Le transalpine ieri sono state battute dalla Spagna nell’altra semifinale per 64-65.

Il tabellino di Italia-Belgio 64-66

Parziali: 20-17, 13-23, 10-17, 21-9

Italia: Keys* 4 (0/2, 1/4), Pasa* (0/3, 0/1), Verona* 6 (3/5, 0/3), Zandalasini* 11 (3/6, 1/5), Pan 6 (0/1, 2/4), Cubaj* 13 (5/9, 0/1), Madera (0/2, 0/2), Santucci 6 (1/2, 1/3), Fassina 11 (2/3, 2/2), Andrè 4 (2/3), Spreafico 3 (1/1 da tre), Trimboli (0/2 da tre). All: Capobianco

Belgio: Ramette ne, Claessens 5 (1/2 da tre), Delaere* 8 (1/3, 2/5), Meesseman* 15 (5/13, 1/3), Linskens* 8 (3/6), Mununga 2 (1/1), Massey ne, Vervaet ne, Lisowa Mbaka 2 (1/1, 0/1), Vanloo* 15 (3/5, 3/12), Allemand* 11 (2/2, 1/5), Joris ne. All: Thibault

Arbitri: Georgios Poursanidis (Grecia), Peter Praksch (Ungheria), Cisil Güngör (Turchia)

I risultati delle azzurre agli Europei

Semifinale Italia-Belgio 64-66

Quarti di finale: Italia-Turchia 76-74 dts

Il programma del girone B

Mercoledì 18 giugno

ore 17.30 Slovenia-Lituania 71-77

ore 21.00 Serbia-Italia 61-70

Giovedì 19 giugno

ore 17.30 Lituania-Serbia 74-63

ore 21.00 Italia-Slovenia 76-66

Sabato 21 giugno

ore 17.30 Slovenia-Serbia 84-69

ore 21.00 Italia-Lituania 65-51

Classifica girone B

Italia 6 (3/0), Lituania 4 (2/1); Slovenia 2 (1/2) Serbia 0 (0/3)

Le azzurre dell'Italbasket agli Europei

0 Jasmine Keys 1997 1.87 A-C Famila Schio

6 Francesca Pasa 2000 1.80 P Asvel Feminin

8 Costanza Verona 1999 1.70 P Famila Schio

9 Cecilia Zandalasini 1996 1.85 A Golden State Valkyries

11 Francesca Pan 1997 1.80 G Umana Venezia

13 Lorela Cubaj 1999 1.92 C Umana Venezia

14 Sara Madera 2000 1.87 A-C La Molisana Campobasso

18 Mariella Santucci 1997 1.70 P Umana Reyer Venezia

19 Martina Fassina 1999 1.82 G Umana Venezia

22 Olbis Futo Andrè 1998 1.92 C Famila Schio

23 Laura Spreafico 1991 1.82 G-A Geas Sesto S.Giovanni

99 Stefania Trimboli 1996 1.75 P La Molisana Campobasso

Allenatore Andrea Capobianco