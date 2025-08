Agli Europei U20 i Paesi Bassi beffano in rimonta l'ItalBasket della figinese Ilaria Bernardi

Pallacanestro femminile

La prima fase della rassegna continentale si è chiusa con un ko cocente per le azzurre

L'Italbasket femminile chiude la prima fase del campionato Europeo Under20, in corso di svolgimento a Matosinhos in Portogallo, incassando una beffa cocente.

La sconfitta

Oggi pomeriggio infatti nell'ultima gara del girone D le azzurre con la cestista di Figino Ilaria Bernardi in campo, si sono dovute arrendere in volata ai Paesi Bassi che si sono imposti con un'incredibile rimonta negli ultimi secondi per 77-79. A poco più di un minuto dalla fine l'Italia infatti era avanti di 5 punti che però non è riuscita a difendere sbagliando a fil di sirena con Osazuwa il canestro del possibile overtime. Non sono bastati i 6 punti segnati dalla brianzola Bernardi a regalare la seconda vittoria alle azzurre che chiudono così al terzo posto il girone e ora attendono di conoscere l'avversaria degli ottavi di finale, una delle squadre del gruppo C, ovvero una tra Svezia, Turchia, Lettonia e Islanda.

Il tabellino di Italia-Olanda 77-79

Parziali 10-17, 31-31, 57-58

)Italia: Edokpaigbe 16, Lucantoni, Cedolini, Zanardi 6, Lussignoli 11, Ginangeli 1, Zuccon, Piatti 6, Bernardi 6, Fantini, Osazuwa 31, Baldassarre. All: Piazza

I risultati azzurri nel girone D

1° turno Polonia-Italia 79-74 d1ts

2° turno Italia-Cechia 78-63

3° turno Italia-Paesi Bassi 77-79

Le azzurre agli Europei U20

Francesca Baldassarre 2008 1.78 P Pol. Battipagliese

Ilaria Bernardi 2005 1.78 G Basket Foxes Giussano

Ginevra Cedolini 2005 1.85 A San Martino Di Lupari

Candy Edokpaigbe 2005 1.80 G Seattle University

Martina Fantini 2005 1.92 C Faenza Basket Project

Agnese Gianangeli 2005 1.83 A Pall. Femm. Umbertide

Lavinia Lucantoni 2005 1.78 G Panthers Roseto 2.0

Sophia Lussignoli 2005 1.70 G Ororosa Bergamo

Cristina Osazuwa 2005 1.90 C Costa Masnaga

Caterina Piatti 2006 1.92 C Lupe San Martino

Emma Zuccon 2006 1.81 A Reyer Venezia

Carlotta Zanardi 2005 1.80 P Brixia Brescia