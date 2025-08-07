Pallacanestro femminile

Agli Europei Unde20 l'Italbasket di Ilaria Bernardi travolge la Lettonia e vola ai quarti

Le azzurre superano gli ottavi e giovedì 6 sfideranno Israele per un posto in semifinale

Agli Europei Unde20 l'Italbasket di Ilaria Bernardi travolge la Lettonia e vola ai quarti
Figino Serenza
Pubblicato:

L'Italbasket femminile Under20 con la brianzola Ilaria Bernardi è nelle prime otto squadre d'Europa.

La vittoria

Questo l'esito dgli ottavi di finale del campionato Europeo Under20, in corso di svolgimento a Matosinhos in Portogallo. Le azzurre infatti hanno battuto nettamente la Lettonia per 101-70 in un match condotto fin dall'inizio. Per la cestista di Figino Ilaria Bernardi 3 punti a referto. Le azzurre torneranno in campo giovedì 7 nei quarti di finale contro Israele che a sorpresa ha eliminato la Francia per 81-74. Chi vincerà accederà alla semifinale continentale contro la vincente del quarto Spagna-Turchia.

Tra le azzurre come detto una delle "veterane" è proprio la brianzola Ilaria Bernardi che già lo scorso anno aveva fatto parte dell'Italia U20 che vinse il bronzo europeo: “E’ una competizione stimolante con cui confrontarsi e che auguro ad ogni giocatrice di poter disputare per dimostrare le proprie capacità”.

Basket Femminile Ilaria Bernardi con l'Italia u20
La brianzola Ilaria Bernardi con l'Italia u20 agli Europei

Il tabellino degli Ottavi Italia-Lettonia 101-70

 

Parziali: 27-18, 28-15, 24-16, 22-21
Italia: Edokpaigbe* 11 (4/6, 0/3), Lucantoni 3 (0/1, 1/2), Cedolini 2 (1/2, 0/1), Zanardi* 14 (3/4, 2/2), Lussignoli* 11 (2/3, 2/3), Gianangeli 4 (2/3), Zuccon* 10 (5/7), Piatti 9 (3/6, 1/2), Bernardi 3 (1/6, 0/1), Fantini 10 (3/4, 1/1), Osazuwa* 11 (5/7), Baldassarre 13 (1/3, 3/3). All: Piazza.
Lettonia: Otto* 17 (2/8, 0/2), Grausa 5 (2/5), Smite* 4 (1/4), Kaupmane (0/3), Petrus 6 (2/3), Putniece 2 (1/1), Muzikante (0/1, 0/1), Brikmane* 2 (1/3, 0/3), Lukasevica* 2 (1/3), Tomasicka* 27 (10/15, 2/4), Simonova 3 (1/1 da tre), Baumgarte 2 (1/2, 0/1). All: Majenieks.
Arbitri: Sonia Teixeira (Portogallo), Harris Bjiedic (Bosnia), Kirsten Poffe (Belgio)

I risultati delle azzurre nel girone D

1° turno Polonia-Italia 79-74 d1ts

2° turno Italia-Cechia 78-63
3° turno Italia-Paesi Bassi 77-79

Ottavi di finale

Italia-Lettonia 101-70

Le azzurre agli Europei U20

Francesca Baldassarre 2008 1.78 P Pol. Battipagliese
Ilaria Bernardi 2005 1.78 G Basket Foxes Giussano
Ginevra Cedolini 2005 1.85 A San Martino Di Lupari
Candy Edokpaigbe 2005 1.80 G Seattle University
Martina Fantini 2005 1.92 C Faenza Basket Project
Agnese Gianangeli 2005 1.83 A Pall. Femm. Umbertide
Lavinia Lucantoni 2005 1.78 G Panthers Roseto 2.0
Sophia Lussignoli 2005 1.70 G Ororosa Bergamo
Cristina Osazuwa 2005 1.90 C Costa Masnaga
Caterina Piatti 2006 1.92 C Lupe San Martino
Emma Zuccon 2006 1.81 A Reyer Venezia
Carlotta Zanardi 2005 1.80 P Brixia Brescia

Basket femminile Ilaria Bernardi in azzurro con il Bronzo
Ilaria Bernardi con il bronzo Europeo vinto con l'Italia U20 2024
Tu cosa ne pensi?
  • Registrazione tribunale Iscrizione nr.5/2021 del 15/06/2021 presso il Tribunale di Como
  • ROC 15381
  • Direttore responsabile Sergio Nicastro
  • Gestione editoriale Media(iN) Srl
Contatti
  • Email redazione@primacomo.it
Pubblicità
  • Concessionaria Publi(iN) Srl
  • Email publiin@netweek.it
  • Telefono 03999891
Info e note legali
© Copyright 2025 Media(iN) Srl
Tutti i diritti riservati.
Servizi informatici provveduti da Dmedia Group SpA Soc. Unipersonale Via Campi, 29/L 23807 Merate (LC) C.F. e P.IVA 13428550159 Società del Gruppo Netweek S.p.A. C.F. 12925460151