Agli Europei Unde20 l'Italbasket di Ilaria Bernardi travolge la Lettonia e vola ai quarti

Pallacanestro femminile

Le azzurre superano gli ottavi e giovedì 6 sfideranno Israele per un posto in semifinale

L'Italbasket femminile Under20 con la brianzola Ilaria Bernardi è nelle prime otto squadre d'Europa.

La vittoria

Questo l'esito dgli ottavi di finale del campionato Europeo Under20, in corso di svolgimento a Matosinhos in Portogallo. Le azzurre infatti hanno battuto nettamente la Lettonia per 101-70 in un match condotto fin dall'inizio. Per la cestista di Figino Ilaria Bernardi 3 punti a referto. Le azzurre torneranno in campo giovedì 7 nei quarti di finale contro Israele che a sorpresa ha eliminato la Francia per 81-74. Chi vincerà accederà alla semifinale continentale contro la vincente del quarto Spagna-Turchia.

Tra le azzurre come detto una delle "veterane" è proprio la brianzola Ilaria Bernardi che già lo scorso anno aveva fatto parte dell'Italia U20 che vinse il bronzo europeo: “E’ una competizione stimolante con cui confrontarsi e che auguro ad ogni giocatrice di poter disputare per dimostrare le proprie capacità”.

Il tabellino degli Ottavi Italia-Lettonia 101-70

Parziali: 27-18, 28-15, 24-16, 22-21

Italia: Edokpaigbe* 11 (4/6, 0/3), Lucantoni 3 (0/1, 1/2), Cedolini 2 (1/2, 0/1), Zanardi* 14 (3/4, 2/2), Lussignoli* 11 (2/3, 2/3), Gianangeli 4 (2/3), Zuccon* 10 (5/7), Piatti 9 (3/6, 1/2), Bernardi 3 (1/6, 0/1), Fantini 10 (3/4, 1/1), Osazuwa* 11 (5/7), Baldassarre 13 (1/3, 3/3). All: Piazza.

Lettonia: Otto* 17 (2/8, 0/2), Grausa 5 (2/5), Smite* 4 (1/4), Kaupmane (0/3), Petrus 6 (2/3), Putniece 2 (1/1), Muzikante (0/1, 0/1), Brikmane* 2 (1/3, 0/3), Lukasevica* 2 (1/3), Tomasicka* 27 (10/15, 2/4), Simonova 3 (1/1 da tre), Baumgarte 2 (1/2, 0/1). All: Majenieks.

Arbitri: Sonia Teixeira (Portogallo), Harris Bjiedic (Bosnia), Kirsten Poffe (Belgio)

I risultati delle azzurre nel girone D

1° turno Polonia-Italia 79-74 d1ts

2° turno Italia-Cechia 78-63

3° turno Italia-Paesi Bassi 77-79

Ottavi di finale

Italia-Lettonia 101-70

Le azzurre agli Europei U20

Francesca Baldassarre 2008 1.78 P Pol. Battipagliese

Ilaria Bernardi 2005 1.78 G Basket Foxes Giussano

Ginevra Cedolini 2005 1.85 A San Martino Di Lupari

Candy Edokpaigbe 2005 1.80 G Seattle University

Martina Fantini 2005 1.92 C Faenza Basket Project

Agnese Gianangeli 2005 1.83 A Pall. Femm. Umbertide

Lavinia Lucantoni 2005 1.78 G Panthers Roseto 2.0

Sophia Lussignoli 2005 1.70 G Ororosa Bergamo

Cristina Osazuwa 2005 1.90 C Costa Masnaga

Caterina Piatti 2006 1.92 C Lupe San Martino

Emma Zuccon 2006 1.81 A Reyer Venezia

Carlotta Zanardi 2005 1.80 P Brixia Brescia