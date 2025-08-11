Pallacanestro femminile

Agli Europei Under20 bis di bronzo per la brianzola Ilaria Bernardi e l'Italbasket

Si è chiusa sul terzo gradino del podio l'avventura continentale dell'azzurra, come l'anno scorso

Figino Serenza
Pubblicato:

Tre sconfitte di misura, come quella subita in semifinale contro la Spagna, risultata poi vincente

La rassegna  si è svolta a Matosinhos in Portogallo

Bis di bronzo agli Europei Under20 femminili per la cestista di Figino Serenza Ilaria Benardi con la maglia dell'Italia. Ieri la squadra azzurra, con protagonista la guardia brianzola classe 2005, ha chiuso la rassegna continentale di categoria giocata a Matosinhos in Portogallo, vincendo la finale 3°-4° posto contro la Svezia, travolta per 84-51. Proprio come l'anno scorso in Ungheria, Bernardi e compagne sono salite sul terzo gradino del podio chiudendo l'avventura europea con un bilancio di quattro vittore e tre sconfitte tutte di misura anche quella subita in semifinale contro la Spagna poi laureatasi campione continentale.

I complimenti dell'Amministrazione Comunale di Figino

Non hanno tardato ad arrivare i complimenti dell'Amministrazione Comunale alla concittadina per questo importantissimo risultato:

"La nostra concittadina Ilaria Bernardi, classe 2005, ha conquistato ieri sera la medaglia di bronzo agli europei di categoria con la maglia azzurra sconfiggendo nettamente la Svezia per 84 a 51. Un risultato sportivo di grandissimo valore che porta lustro alla nostra comunità e dimostra il talento, il lavoro e la passione di Ilaria per questo sport. Complimenti per questo importante risultato e i migliori auguri per il proseguo di una carriera che sarà sicuramente ricca di soddisfazioni come questa".

Il tabellino della finale 3°-4° posto Svezia-Italia 51-84

Parziali: 14-17, 26-38, 42-59

Svezia: Levin* 2 (0/1), Enander, Scholander, Curman 4 (2/3, 0/2), Barbosa* 8 (1/3, 2/4), Jolinder 8 (3/10), Harm, Da Silva Costa* 7 (2/7, 0/1), Basaran* 3 (0/2, 0/2), Trygger* 10 (4/8, 0/2), Asp, Asbrink Hose 9 (1/3). All: Haso.
Italia: Edokpaigbe* 17 (5/6, 1/5), Lucantoni 3 (1/2 da tre), Cedolini 5 (1/2, 1/2), Zanardi* 8 (4/6, 0/3), Lussignoli* 13 (3/6, 0/2), Gianangeli 6 (3/3), Zuccon 8 (4/7), Piatti 4 (2/6), Bernardi 6 (3/7, 0/2), Fantini* 8 (4/9), Osazuwa* 6 (3/8), Baldassarre. All: Piazza.
Arbitri: Esperanza Mendoza (Spagna), Ivana Ivanovic (Serbia), Jelena Tomic, (Croazia)

Classifica finale degli Europei Under20

1. Spagna
2. Lituania
3. ITALIA
4. Svezia
5. Belgio
6. Israele
7. Turchia
8. Islanda
9. Germania
10. Polonia
11. Lettonia
12. Slovenia
13. Francia
14. Portogallo
15. Paesi Bassi
16. Cechia

Tutti i risultati delle azzurre nel girone D

1° turno Polonia-Italia 79-74 d1ts

2° turno Italia-Cechia 78-63
3° turno Italia-Paesi Bassi 77-79

Ottavi di finale

Italia-Lettonia 101-70

Quarti di finale

Italia-Israele 77-69

Semifinale

Spana-Italia 73-67

Finale 3°-4° posto Svezia-Italia 51-84

