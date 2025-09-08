Ai campionati italiani di canottaggio grandi successi per Arolo

Disputati a Eupilio i campionati italiani Jole Lariane ed Elba, giunti alla settantunesima edizione con la partecipazione di quasi 500 atleti.

Campionati italiani di canottaggio

Sono state sei le vittorie per la Sc Arolo e quattro per lo Sport Club Renese. Dieci dei 36 titoli prendono la strada di Leggiuno. Tripletta per CS Urania, De Bastiani Angera, Aldo Meda Cima, Sportiva Murcarolo, doppietta per Cannero Sportiva, SC Germignaga, US Carate Urio, Scalo Quinto, una vittoria per Elpis Genova, SC Ispra, SC Porto Ceresio, SC Osteno, Cerro Sportiva e Stella Laglio. L’Arolo vince il Trofeo Sinigaglia per la categoria Senior maschile, lo Sport Club Renese alza il Trofeo Tosti per l’attività giovanile, lo Scalo Quinto festeggia il Trofeo Guido Bianchi per l’attività Juni.

Coppa Juniores

SC Arolo a segno nel 4 di coppia Juniores con Andrea e Marco Frigo, Giacomo Addamo e Cristian Marchetti (tim. Angel Biasio) davanti a Scalo Quinto (Ferrante, Cacciacarne, Albano, Vanin, tim. Azzolini) e SC Porto Ceresio (Isola, Buzzi, Colli, Introini, tim. Kozak). Arolo fa il bis nel 2 di punta femminile con Samantha Premerl e Greta Schwartz (tim. Arianna Gavin) davanti a Porto Ceresio (Banfi, Barocci, tim. Kozak) e Amatori del Mare (Chiappini, Nuzzello, tim. Borsi). Tris Arolo nel singolo Senior: Davide Todeschini (tim. Arianna Gavin) supera Federico Falciola (tim. Leonardo Azzalin) per la SC Pallanza e Gianluca Manfredini (tim. Pietro la Porta) per Il Gabbiano Monterosso. Quaterna Arolo con Chiara Stanganelli, Samantha Premerl, Eva Angela Ossola e Martina Anelli (tim. Niccolò Blasio) nel quattro di punta dove Amatori del Mare (Faggioni, Borsetto, Stella, Vannini, tim. Borsi) è seconda e Porto Ceresio (Banfi, Barocci, Balacco, Nordiali, tim. Cavalli) è terza. Cinquina a cura del 4 di coppia femminile. Giulia Grandi, Chiara Stanganelli, Rachele Ponti e Greta Schwartz (tim. Biasio) prevalgono su De Bastiani Angera (Monteggia, Calabrese, Bulgheroni, Prodi, tim. Parnisari) e Amatori del Mare (Faggioni, Borsetto, Stella, Vannini, tim. Borsi). La sesta vittoria è del due di coppia Junior con i gemelli Andrea e Marco Frigo (tim. Andrea Bruni) a brillare nel contesto con Germignaga (Talamona, Festorazzi, tim. Azzolini) e Scalo Quinto (Cacciacarne, Albano, tim. Azzolini).

Sport Club Renese

Sport Club Renese conquista il successo nel 2 di coppia Ragazze. Aurora Morandi e Rebecca Roncari vanno a segno, seconda Aldo Meda Cima (Caterina e Nicole Caneva) e terza Urania (Carlotta Savona, Elisabetta Pedemonte). Bis nel due di coppia Allievi con Giorgio Taccogna e Federico Comodo, davanti ad Arolo (Bruni, Corrias) e Osteno (Pogliani, Puddu). Terza vittoria nel due di coppia Allieve con Emma e Sofia Fidanza davanti alla Porto Ceresio di Cavalli e Vicari. Poker nel 4 di coppia Cadetti con Edoardo Taccogna, Lorenzo Ferla, Lorenzo Cinquanta e Flavio Zanetti (tim. Fabiola Lavezzi) a imporsi su Scalo Quinto (Scognamiglio, Iacono, Colangelo, Salerno, tim. Azzolini) e Voltri (Dika, Laviosa, Marchetti, Cozzolino, tim. Marchetti).

Singolo Ragazzi

De Bastiani Angera campione d’Italia nel singolo Ragazzi con Julius Van Oeveren: argento per Diego Caldarelli (Sport Club Renese) e bronzo per Davide Cantilonne (Sportiva Murcarolo). Subito dopo il bis nel due di coppia femminile con Caterina Monteggia e Vittoria Calabrese (tim. Giulia Parnisan) davanti ad Arolo (Giulia Grandi, Rachele Ponti, tim. Arianna Gavin) e Aldo Meda Cima (Mazza, Bertarini, tim. Marcoaldi). Vittoria anche per il due di coppia Ragazzi: Van Oeveren unisce le forze con Andrea Ricci (tim. Giulia Pamisari) e realizza il tris di giornata, davanti ad Aldo Meda Cima (Benazzo, Marchi, tim. Marcoaldi) e Canottieri Ispra (Ossola, Brusi, tim. Capuzzo).

Elba Ragazze

Carlotta Savona regala il titolo italiano al CS Urania nell’Elba Ragazze, con Aurora Morandi (Sport Club Renese) argento e Sofia Cavagnera (Cannero). Poi è Marcello Costa a bissare nell’Elba Allievi davanti ad Andrea Taroni (Stella Laglio) e Leonardo Agricola (SC Corgeno). Ilaria Bavazzano firma il suo ennesimo titolo italiano nel singolo femminile davanti a Lucrezia Mazza (Aldo Meda Cima) e Silvia Sciutto (Elpis Genova).

Senior

Aldo Meda Cima leader nel 2 di punta Senior con Dario Botta e Pietro Mazza (ti, Camilla Marcoaldi), con Sport Club Renese seconda grazie a Mugnani e Felli (tim. Lavezzi) e Porto Ceresio (Moroni, Barocci, tm. Kozak). A raddoppiare, nell’Elba Cadette, è Nicole Caneva: argento per Benedetta Lozza (Scalo Quinto) e bronzo per Ayten Bezati (Cannero Sportiva). Tris nel due di coppia Senior. Dario Botta e Pietro Mazza (tim. Camilla Marcoaldi) mettono in fila Germignaga (Turchetti, Spinelli, tim. Morazzoni) e Pallanza (Falciola, Rodella, tim. Azzalin).

Elba Cadetti

Cannero Sportiva prima e terza nell’Elba Cadetti, con Davide Gazzola e Mirko Geninazzi: in mezzo Edoardo Taccogna dello Sport Club Renese. Geninazzi e Gazzola festeggiano nel due di coppia davanti a Scalo Quinto (Scognamiglio, Colangelo) e De Bastiani Angera (Velushchak, Tognoli).

Coppia Ragazzi

Murcarolo vincente nel 4 di coppia Ragazzi grazie a Jacopo Ghidelli, Davide Cantilonne, Luca Santoriello e Filippo Lastrego (tim. Fabio Siracusa) davanti a Germignaga (Melegari, Mastropietro, Cerinotti, Pizzi, tim. Morazzoni) e Arolo (Todeschini, Biasio, Bodini, Moffa, tim. Gavin). Sorride anche il 4 di punta, vincitore della finale con Matteo Bossone, Filippo Falchetti, Enrico Perino e Lorenzo Gaione (tim. Fabio Siracusa) che si impone su Arolo (Gautsch, Binda, Schwartz, Giardino, tim. Lamani) e Germignaga (Verità, Orizio, Corni, Mazzucchelli, tim. Morazzoni). Terza vittoria per il 4 di coppia con Bossone, Falchetti, Perino e Gaione (tim. Siracusa) a bissare davanti a Germignaga (Verità, Papa, Turchetti, Caminada, tim. Orefice) e Arolo (Lalicata, Binda, Schwartz, Dianin, tim. Gavin).

Coppia Cadette

US Carate Urio celebra i suoi 130 anni con il titolo nel 4 di coppia Cadette. Vincono Delia Mazzoni, Viola Balzaretti, Veronica Zucchini e Rosa Scafuro (tim Giulia Colombo) davanti a Sport Club Renese (Lavezzi, Reggiori, Molinari, Pagani, tim. Fidanza) e Cannero Sportiva (Merko, Vernoli, Carmine, Kushnir, tim. Minoletti). Delia Mazzoni e Viola Balzaretti fanno volare il 2 di coppia Cadette, inseguono Sport Club Renese (Molinari, Pagani) e Cannero (Cavagnera, Bezati).

Juniores femminile

Scalo Quinto campione d’Italia nel singolo Juniores femminile con Martina Fanfani davanti a Suela Reci (SC Ispra) e Vittoria Coradin (Sport Club Renese). Martina raddoppia nel due di coppia Juniores insieme a Irene Dominici, con Sport Club Renese (Coradin, Roncari) al secondo posto e US Carate Urio (Brajiuha, D’Agostino) al terzo.

Coppia Misto

La SC Elpis Genova conquista l’oro nel due di coppia misto. Cesare Bozzo e Silvia Sciutto, con al timone Marrè Brunenghi, precedono CS Urania (Bavazzano, Nicolini, tim. Poggi) e SC Osteno (Cattaneo, Stanzani, tim. Puddu).

Coppia Master

Stella Laglio prima nel due di coppia Master: Alessandra Sciotto e Elmear Farrell (tim. Andrea Taroni) battono De Bastiani Angera (Van Oeveren, Cully, tim. Pamisari) e Cerro (Spertini, Sereno, tim. Marson).

Gli ori

Ispra d’oro nel due di punta Ragazzi con Mattia Ossola e Marco Brusi (tim. Thomas Capuzzo) davanti a Elpis Genova (Caserta, Casali, tim. Marrè Brunenghi) e Aldo Meda Cima (Benazzi, Marchi, tim. Marcoaldi).

Porto Ceresio d’oro nell’Elba Allieve con Helena Nordiali, brava a precedere Anna Perfler (LNI Chiavari e Lavagna) e Camilla Marcoaldi (Aldo Meda Cima).

Germignaga conquista l’oro con Gioele Re e Luigi Festonazzi (tim. Enea Marmino) nel 2 di punta Juniores davanti a Club Sportivo Urania di Alessio De Nardo e Lorenzo Fabbri (tim. Alice Poggi) e Arolo di Giacomo Addamo e Cristian Marchetti (tim. Angel Niccolò Biasio). A segno il quattro di punta Juniores con Gioele Re, Stefano Lavarra, Mattia Cerinotti e Gabriele Talamona (tim. Filippo Morazzoni) davanti a Murcarolo (Ghidelli, Santoriello, Lastrego, De Ascaniis, tim. Siracusa) e Urania (Mangolini, Alessio e Simone De Nardo, Fabbri, tim. Brissolari)

Osteno festeggia nel singolo Junior. Thomas Pogliani (tim. Giulio Orefice) mette a segno la vittoria davanti all’Arolo (Davide Todeschini, tim. Gabriele Mattarello) e allo Sport Club Renese (Nikita Molinari, tim. Giorgio Taccogna).

Cerro d’oro tra i Master con Luca Frigo e Daniele Mezzanotte (tim. David Lewis) davanti a Osteno (Rigamonti, Pogliani, tim. Puddu) e Carate (De Vito, Tremari, tim. Mazzoni).