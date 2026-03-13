Buona la seconda: l’Italbasket di capitan Spreafico batte la Nuova Zelanda

Buona anche la seconda per l’Italbasket femminile di capitan Laura Spreafico, al torneo Pre Mondiale.

Italbasket, avanti così

Si sta disputando a San Juan in Portorico la tappa fondamentale per ottenere la qualificazione alla FIBA Women’s World Cup 2026 (Berlino, 4-13 settembre). Le azzurre dirette dal Ct Andrea Capobianco e capitanate in campo dalla cestista di Asso Laura Spreafico dopo il successo nel match inaugurale contro Porto Rico, ieri sera hanno bissato superando anche la Nuova Zelanda per 71-44. Per Spreafico, partita ancora in quintetto base, 6 punti a referto. Oggi giornata di riposo in preparazione della grande sfida di domani, sabato 14, contro gli Stati Uniti (ore 22). Ultimi due impegni il 15 marzo contro la Spagna (ore 22) e il 17 contro il Senegal (ore 19) Tutte le partite del pre-Mondiale saranno trasmesse in diretta su Sky Sport, RaiSport e DAZN.

Il tabellino di Nuova Zelanda-Italia

Parziali: 12-26, 18-12, 14-21, 7-15

Nuova Zelanda: Shearer 8 (1/5, 1/2), Hokianga 2 (0/2, 0/1), Rogers (0/2), Graham 9 (0/1, 3/10), Strawbridge, Robati 6 (2/6, 0/2), Pizzey 4 (1/1), Tofaeono 8 (2/2), Kirisome 3 (1/2, 0/1), Dalton 6 (2/4), Rogers 3 (1/2), Whittaker 2 (1/2, 0/1). All: Hunt

Italia: Keys 3 (1/4, 0/2), Pasa 10 (5/7, 0/1), Verona 7 (1/5, 1/3), Zandalasini 18 (5/8, 1/4), Pan (0/1), Cubaj 14 (6/6), Madera 7 (2/5 da tre), Santucci 4 (1/1, 0/3), Fassina (0/1 da tre), Andrè 5 (2/4), Spreafico 6 (0/4, 2/6), Kacerik. All: Capobianco

Tiri da due Ita 21/40, Nzl 11/29. Tiri da tre Ita 6/25, Nzl 4/17. Tiri liberi Ita 14/25, Nzl 17/21. Rimbalzi Ita 32 (Verona, Cubaj 6), Nzl 39 (Shearer 6). Assist Ita 14 (Verona 6), Nzl 8 (Dalton 3). Perse Ita 8, Nzl 26. Recuperate Ita 15 (Pasa 6), Nzl 5 (Shearer, Dalton 2).

Il calendario del girone B

Mercoledì 11 marzo

Spagna-Nuova Zelanda 99-50

Stati Uniti-Senegal 110-46

Italia-Porto Rico 78-41

Giovedì 12 marzo

Senegal-Spagna 51-84

Nuova Zelanda-Italia 51-74

Porto Rico-Stati Uniti 48-91

Sabato 14 marzo

Senegal-Nuova Zelanda (ore 14.00)

Stati Uniti-Italia (ore 17.00, ore 22 italiane)

Spagna-Porto Rico (ore 20.00)

Domenica 15 marzo

Nuova Zelanda-Stati Uniti (ore 14.00)

Italia-Spagna (ore 17.00, ore 22 italiane)

Porto Rico-Senegal (ore 20.00)

Martedì 17 marzo

Senegal-Italia (ore 14.00, ore 19 italiane)

Spagna-Stati Uniti (ore 17.00)

Porto Rico-Nuova Zelanda (ore 20.00)

Le azzurre al PreMondiale

0 Jasmine Keys 1997 1.87 Ala Famila Schio

6 Francesca Pasa 2000 1.80 Playmaker Umana Venezia

8 Costanza Verona 1999 1.75 Playmaker Famila Schio

9 Cecilia Zandalasini 1996 1.85 Ala Famila Schio

11 Francesca Pan 1997 1.80 Guardia Umana Venezia

13 Lorela Cubaj 1999 1.92 Centro Umana Venezia

14 Sara Madera 2000 1.87 Ala La Molisana Campobasso

18 Mariella Santucci 1997 1.70 Playmaker Umana Venezia

19 Martina Fassina 1999 1.82 Guardia Umana Venezia

22 Olbis Andrè 1998 1.92 Centro Famila Schio

23 Laura Spreafico (k) 1991 1.82 Guardia Avenida Salamanca

77 Martina Kacerik 1996 1.81 Guardia Geas Sesto S.Giovanni