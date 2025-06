Al 1° DR Summer League prime vittorie per Antoniana Como e Tavernerio, ok Inverigo

L’edizione pilota della DR Summer League ha iniziato a portare le prime vittorie in casa delle squadre lariane coinvolte.

Prime vittorie lariane al DR Summer League

La terza serata di partite della prima edizione del DR Summer League in corso di svolgimento a Tavernerio, ieri sera ha regalato emozioni e qualche sorpresa. Nel girone A prime vittorie per Tavernerio e Antoniana Como rispettivamente contro Cadorago e Binzago. Nel girone B cade il Villa Guardia per mano dell'Inverigo che lo raggiunge in vetta. Ancora ko Mariano. Stasera in cartellone la quarta giornata di partite.

Il programma del 1° DR Summer League

Lunedì 16 giugno: Antoniana-Brusuglio 76-91, Cadorago-Binzago 82-43, Villa Guardia-Mariano 63-50, Inverigo-Meda 95-48.

Martedì 17 giugno ore 20 Groane-Villa Guardia 62-65, ore 21.45 Meda-Mariano 55-65, ore 20 Antoniana-Cadorago 76-84, ore 21.45 Tavernerio-Brusuglio 71-82.

Mercoledì 18 giugno ore 20 Tavernerio-Cadorago 67-65, ore 21.45 Binzago-Antoniana 43-80, ore 20 Groane-Mariano 77-62, ore 21.45 Villa Guardia-Inverigo 74-79.

Giovedì 19 giugno ore 20 Groane-Inverigo, ore 21.45 Meda-Villa Guardia, ore 20 Tavernerio-Binzago, ore 21.45 Brusuglio-Cadorago.

Venerdì 20 giugno: ore 20 Tavernerio-Antoniana, ore21.45 Binzago-Brusuglio, ore 20 Mariano-Inverigo, ore 21.45 Groane-Meda.

Sabato 21 giugno: ore 19.45 e 21.15 semifinali, ore 19.30 finale 9°-10 e ore 21.45 finale 7°-8° posto.

Domenica 22 giugno: ore 19 finali 5°-6° e 3°-4 posto, ore 21 finalissima 1°-2° posto.

Classifiche

Classifica Girone A: Brusuglio, Olimpia Cadorago 4; Tavernerio, Antoniana Como 2; Binzago 0.

Classifica Girone B: Gs Villa Guardia, Inverigo 4; Mariano, Groane Lentate 2; Meda 0.