Al DR Summer League a segno Cadorago e Villa Guardia

E' andata in archivio ieri sera la seconda giornata di partite della prima edizione del DR Summer League.

Colpi al DR Summer League

Il torneo in corso di svolgimento a Tavernerio sotto la regia della società locale e riservato a 10 formazioni Senior di Divisione Regionale divise i due gironi. Ieri, martedì 17 giugno, si sono segnalate nel girone A le vittorie di Antoniana Como e Brusuglio che si confermano in vetta a punteggio pieno. Nel girone B, invece, comanda il Villa Guardia ancora a segno, così come il Mariano che ha centrato la sua prima vittoria contro Meda. Questa sera in cartellone il terzo turno di partite.

Il programma

Lunedì 16 giugno: Antoniana-Brusuglio 76-91, Cadorago-Binzago 82-43, Villa Guardia-Mariano 63-50, Inverigo-Meda 95-48

Martedì 17 giugno ore 20 Groane-Villa Guardia 62-65, ore 21.45 Meda-Mariano 55-65, ore 20 Antoniana-Cadorago 76-84, ore 21.45 Tavernerio-Brusuglio 71-82

Mercoledì 18 giugno ore 20 Tavernerio-Cadorago, ore 21.45 Binzago-Antoniana, ore 20 Groane-Mariano, ore 21.45 Villa Guardia-Inverigo

Giovedì 19 giugno ore 20 Groane-Inverigo, ore 21.45 Meda-Villa Guardia, ore 20 Tavernerio-Binzago, ore 21.45 Brusuglio-Cadorago.

Venerdì 20 giugno: ore 20 Tavernerio-Antoniana, ore21.45 Binzago-Brusuglio, ore 20 Mariano-Inverigo, ore 21.45 Groane-Meda.

Sabato 21 giugno: ore 19.45 e 21.15 semifinali, ore 19.30 finale 9°-10 e ore 21.45 finale 7°-8° posto.

Domenica 22 giugno: ore 19 finali 5°-6° e 3°-4 posto, ore 21 finalissima 1°-2° posto.

Classifiche

Classifica Girone A: Brusuglio, Olimpia Cadorago 4; Tavernerio, Binzago, Antoniana Como 0.

Classifica Girone B: Gs Villa Guardia 4; Mariano, Inverigo 2; Groane Lentate, Meda 0.